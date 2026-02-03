Sorteo Copa de España de fútbol sala: todos los emparejamientos y fechas de cuartos de final

Julio Garcia Mera y Felipe del Campo, las manos inocentes

Julio García Mera: "Es el torneo más especial del fútbol sala", dice el ex del Inter Movistar.

Felipe del Campo, director de Teledeporte, completa la mano inocente del sorteo.

"La Copa de España es la mejor competición de fútbol sala del mundo. Reúnes a ocho equipos de la mejor liga del mundo en la que el campeón juega cuatro días seguidos sin descanso. Es un espectáculo para la ciudad también".