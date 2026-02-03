En Directo
FÚTBOL SALA
Sorteo Copa de España de fútbol sala: todos los emparejamientos y fechas de cuartos de final
Este martes 3 de febrero se celebra en la Ciudad del Fútbol de las Rozas el sorteo de la Copa de España de fútbol sala
Sigue en directo el sorteo de la Copa de España de fútbol sala en SPORT
Julio Garcia Mero: "Hoy en día todo está más igualado, ya no hay uno o dos favoritos como antes".
Ya están definidos todos los enfrentamientos
¡Así quedan definidos los cuartos!
Jueves 19 de marzo:
El Pozo Murcia - Jaén Paraíso Interior
Movistar Inter - Jimbee Cartagena Costa Cálida
Viernes 20 de marzo:
Barça - Viña Albali Valdepeñas
Quesos El Hidalgo Manzanares - Illes Balears Palma Futsal
El rey de la competición (11 títulos) ya conoce al último enfrentamiento que quedaba por determinar:
Movistar Inter - Jimbee Cartagena Costa Cálida
El finalista de la edición interior ya tiene rival:
Illes Balears Palma Futsal - Quesos El Hidalgo Manzanares
Segundo enfrentamiento:
El Pozo Murcia - Jaén Paraíso Interior
¡El Barça ya tiene rival!
¡Primer enfrentamiento! El Barça se enfrentará al Viña Albali Valdepeñas el viernes
Hay dos cabezas de serie. El Pozo Murcia jugará su primer partido el jueves 19 de marzo, mientras que un día después lo hará el el FC Barcelona.
Para el resto, seis equipos y seis números en cada uno de los bombos que determinarán los cruces. ¡Vamos allá!
Julio Garcia Mera y Felipe del Campo, las manos inocentes
Julio García Mera: "Es el torneo más especial del fútbol sala", dice el ex del Inter Movistar.
Felipe del Campo, director de Teledeporte, completa la mano inocente del sorteo.
"La Copa de España es la mejor competición de fútbol sala del mundo. Reúnes a ocho equipos de la mejor liga del mundo en la que el campeón juega cuatro días seguidos sin descanso. Es un espectáculo para la ciudad también".
¡Empieza el sorteo en Las Rozas!
Empieza el sorteo para conocer los emparejamientos de los ocho equipos que estarán presentes en Granada.
