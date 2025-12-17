Sigue en directo la Gala del COE 2025

El Comité Olímpico Español (COE) celebra este miércoles la XX Gala del COE, el gran evento anual del deporte olímpico español, en el que se premiará a los mejores deportistas y selecciones de 2025. La entidad olímpica entregará un total de 20 galardones a quienes han destacado a lo largo del año, en una ceremonia que tendrá lugar, como es tradición, en la sede del COE.

Entre los premiados figuran nombres propios del deporte español como María Pérez, Andrés Temiño, Marc Márquez, Carolina Marín o Amaya Valdemoro, además de equipos de referencia como el conjunto femenino de piragüismo o la selección masculina de waterpolo.

La Gala del COE premiará a los deportistas más destacados del año / COE

Los premios se repartirán en distintas categorías: "Trayectoria Deportiva", "Deportista Revelación", "Valores", "Mejor Entrenador", "Pionero", "Deportista Leyenda", "Premio Especial COE", "Mejor Equipo" y "Mejor Deportista del Año". Cada una de ellas contará con ganador en categoría masculina y femenina.

Además de María Pérez (atletismo) y Andrés Temiño (tiro con arco), también serán reconocidos el equipo femenino de piragüismo, la selección masculina de waterpolo, Paula Ostiz (ciclismo), Dennis González e Iris Tió (natación artística), Carolina Marín (bádminton) y Marc Márquez (motociclismo), entre otros