Sigue el calvario de Laura García-Caro: 'No' a Tokio

La onubense Laura García-Caro es una profesional con mayúsculas que ha salido airosa de múltiples dificultades, con mención especial para el llamado covid persistente que le hizo plantearse seriamente la retirada del atletismo hace dos veranos.

Graduada en Enfermería, especialista en Enfermería Deportiva y estudiante de Psicología, la lepera de 30 años vivió su primer gran contratiempo cuando fue cuarta en el Europeo sub'23 de 2015. Cinco años después, recibió el bronce por el positivo de la rusa Ponomariova. "Me robaron el disfrutar en el podio", dijo.

La discípula de José Antonio Quintana recibió esa medalla en pleno covid, una pandemia que en su caso se ha convertido en un auténtico calvario del que no logra salir. Y eso que el año pasado rozó un podio que habría sido épico en la cita continental previa a los Juegos.

Laura García-Caro, con su diploma en París'24 / INSTAGRAM

Tres veces medallista en 20 km en la Copa de Europa de Marcha, García-Caro vivió su gran momento en 2022 con el título en 10.000 metros marcha en el Iberoamericano. Meses después, luchó con las mejores para acabar sexta en 35 km en el Mundial de Eugene (misma posición que en el Europeo de 2018 en 20 km).

A sus 27 años, la primera andaluza mundialista había alcanzado su madurez con una marcha de calidad, sin apenas avisos y con mucha capacidad de sacrificio. "Si le falta algo, ella lo consigue a base de entrenar más y mejor", comentó hace un año alguien de su entorno a SPORT.

Sin embargo, la segunda mitad de 2022 y 2023 fueron un drama por el Covid persistente, una variante caracterizada porque los síntomas se mantienen más allá de las cuatro o las doce semanas, sin relación con patologías previas del paciente. Y lo peor, puede no desaparecer o repetirse sin solución de continuidad.

No compitió en todo el año y en 2024 regresó con la temporada muy empezada para disputar el Europeo de Roma. Era tercera en 20 km, pidió la bandera y disfrutó tanto en el último mil que no vio acercarse a Liudmila Olianovska. La superó sobre la meta. Fue muy criticada, pero tan solo ella sabe sus emociones.

Tras días muy duros, Laura García-Caro se rehízo, volvió al trabajo y logró una meritoria plaza de finalista en 20 km en los Juegos de París (séptima), pero en una extraña decisión quedó fuera del relevo mixto. Este jueves ha renunciado al Mundial de Tokio de septiembre. El covid persistente la ha vuelto a tomar con ella.

"Han sido meses complicados físicamente y, aunque he mejorado, mi cuerpo no está al nivel que este reto exige. Cierro la temporada con la tranquilidad de haberlo intentado todo y espero volver muy pronto a la competición. Gracias a todos los que me acompañan con paciencia y cariño", dijo en un mensaje emotivo.