Siete Federaciones Nacionales, diez competiciones y un solo evento: llegan los primeros Juegos Nacionales de Combate organizados por ADESP

La Nucía, Alicante, se convertirá del 8 al 16 de noviembre en el epicentro de los Deportes de combate en España con la celebración de los Primeros Juegos Nacionales de Combate. El evento, organizado por la Asociación del Deporte Español, ADESP, junto a siete Federaciones Deportivas Españolas —Karate, Judo, Esgrima, Kickboxing y MuayThai, Taekwondo, Boxeo y Lucha— reunirá a más de 1.200 deportistas procedentes de toda nuestra geografía.

Durante nueve intensos días, los aficionados podrán disfrutar de 10 competiciones distintas -Campeonatos de España y Copas de España, entre otras- que se desarrollarán en dos pabellones multideportivos.

Se trata de una cita que aspira a convertirse en el gran escaparate nacional para estas disciplinas, con un modelo común de colaboración entre Federaciones que permita fortalecer su visibilidad y su profesionalización.

Sandra Sánchez, embajadora de los Juegos Nacionales de Combate / ADESP

Este evento, que podrá seguirse a través de ADESP TV, refuerza la apuesta de la Asociación por la colaboración inter-federativa, la promoción de valores compartidos entre distintos Deportes y el impulso de eventos que contribuyan al desarrollo del Deporte Español.

El responsable de la Comisión de Deportes de Combate de ADESP y Presidente de la Federación Española de Esgrima, José Luis Abajo “Pirri”, ha explicado que “después de varios años de trabajo, esperamos que los aficionados lo disfruten y que nuestras Federaciones lo aprovechen como una oportunidad de crecimiento para nuestros Deportes”.

Por su parte, el Presidente de ADESP, José Hidalgo, ha indicado que “estos serán los segundos juegos multideportivos que organizamos desde ADESP junto con las Federaciones, tras los Juegos del Agua. Y vamos a seguir trabajando en este sentido pues hemos comprobado que también generamos riqueza para las diferentes regiones de nuestro país, así que desde las Federaciones confiamos en seguir desarrollando un modelo conjunto para construir nuevas competiciones que sean atractivas para los aficionados y para los territorios que las acogen”.

Durante estos Juegos, que tendrán a la campeona olímpica Sandra Sánchez como embajadora, se celebrarán también foros relacionados con Medio ambiente y con Igualdad, en base al propósito de ADESP de convertir al Deporte Español en vehículo eficaz de valores. De hecho, los Juegos Nacionales de Combate portarán la bandera Green Sport Flag, mostrando su fiel compromiso con la sostenibilidad.