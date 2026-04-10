Shelly-Ann Fraser-Pryce se une al 'olimpo' de embajadores de los Laureus

La jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, una de las mejores atletas de todos los tiempos y ganadora del premio Laureus a la Deportista Mundial del Año en 2023, ha sido anunciada como nueva embajadora global del movimiento Laureus.

Una carrera fuera de todo límite

Fraser-Pryce, triple campeona olímpica y diez veces campeona del mundo, ha inspirado a millones de aficionados durante una carrera de élite que se ha prolongado durante dos décadas. Ninguna velocista en la historia ha conquistado más títulos globales, y su última victoria en los 100 metros en el Mundial de Atletismo de Eugene 2022 —lograda tras convertirse en madre en 2019— la convirtió en la atleta de mayor edad en ganar un título mundial de velocidad.

Fraser-Pryce, en los Laureus con su perenne alegría / EFE

Fuera de la pista, la jamaicana es fundadora de la Pocket Rocket Foundation, una iniciativa que proporciona becas académicas, mentoría y apoyo a estudiantes-atletas en Jamaica. Su compromiso con el impacto social a través del deporte encaja plenamente con la misión de Laureus, lo que explica la incorporación de cada vez más grandes figuras internacionales a este movimiento.

Fraser-Pryce viajará a Madrid para asistir a los Laureus World Sports Awards 2026, que se celebran el próximo 20 de abril, donde ejercerá por primera vez como embajadora. La velocista regresará así a la alfombra roja de Laureus tras haber sido nominada en seis ocasiones al galardón de Deportista Femenina Mundial del Año, que conquistó en 2023.

En la edición de este año, las nominadas a ese mismo premio incluyen a tres estrellas del Mundial de Atletismo 2025: Melissa Jefferson-Wooden, oro en 100, 200 y relevo 4x100; Sydney McLaughlin-Levrone, que ganó los 400 metros con la segunda mejor marca de la historia; y Faith Kipyegon, campeona mundial por cuarta vez en los 1.500 metros.

Sus iniciativas con jóvenes en Jamaica

“Laureus ha sido durante mucho tiempo una parte muy significativa de mi trayectoria y es un honor dar este paso como embajadora global, especialmente al unirme a la comunidad Laureus en Madrid para estos premios. Este momento refleja mi compromiso continuo con el deporte y con los atletas que vienen detrás. Mi experiencia me ha permitido comprender profundamente tanto las oportunidades como los desafíos que afrontan hoy los deportistas, y me apasiona utilizar esa perspectiva para guiar, apoyar e impulsar a la próxima generación”, aseguró Fraser-Pryce.

Shelly-Ann Fraser-Pryce, un ídolo para todo el atletismo / AP

Por su parte, Sebastian Coe, miembro de la Laureus World Sports Academy, destacó: “Shelly-Ann Fraser-Pryce es una de las atletas más dominantes y longevas que hemos visto en el deporte moderno. Durante casi 20 años ha marcado estándares extraordinarios en la pista. Estamos encantados de darle la bienvenida como embajadora y estoy seguro de que desempeñará un papel clave en nuestra misión de mejorar la vida de los jóvenes a través del deporte”.

La jamaicana se suma así a una lista global de embajadores de Laureus, deportistas que utilizan su voz, su plataforma y su influencia para apoyar el programa Laureus Sport for Good. Desde la pasada edición de los premios, figuras como Eileen Gu, Jude Bellingham, Simone Biles y Thiago Alcántara también se han incorporado como embajadores en un olimpo cada vez más cargado de estrellas.