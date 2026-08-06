La sexta edición del Barcelona Junior Golf Open by IMG Academy inicia su cuenta atrás

El Club de Golf Barcelona, el único 'Signature Course' de José María Olazábal en Catalunya, presentará su recorrido en óptimas condiciones para la sexta edición del Barcelona Junior Golf Open by IMG Academy, que llegará al club de Sant Esteve Ses Rovires los días 12 y 13 de septiembre próximo, y que cuenta con el apoyo de SPORT.

El Torneo, valedero para el Campeonato de España 2026 y el Ranking de la Federación Catalana de Golf 2026 también están abiertos a todos los jugadores de España en las categorías benjamín, alevín, infantil y cadetes(niños/as).

Por otro lado, el torneo está dotado de un contenido especial y ofrece unos premios aspiracionales a sortear entre todos los participantes, UNA (1) beca IMG Camp Pass Golf de una semana de estancia en elprestigioso centro de alto rendimiento IMG Academy (Bradenton, Florida, USA) queincluyeprogramadegolf,manutenciónyalojamiento(noincluyeviajenidesplazamiento)

El torneo cuenta con el apoyo de la FCGolf, IMG, el Club de Golf Barcelona, y también de SPORT / GOLF

Un total de CUATRO(4) plazas para disputar el Junior Tour Scotland Golf Final. UNA(1)plaza para el ganador Boys y 2.º clasificado Scratch Cadetes y UNA (1) plaza para la ganadora Girls Scratch y 2.ª clasificada Cadetes en Enniscrone GC, County Sligo (Irlanda, 12-16 de octubre de2026). Las plazas incluyen el precio de inscripción. También un Premio iB-Putter Sweetspot para el golpe más cercano y premios a los ganadores de cada categoría por Callaway Golf

Apoyo federativo

Con el apoyo de la Federación Catalana de Golf y bajo el nombre de una gran empresa dentro del sector del marketing deportivo como IMG Academy, este torneo es una cita ineludible para todas las promesas del golf catalán y español.

Desde la FCGolf se ha destacado el valor que supone contar con una competición de estas características en el calendario catalán: "Poder contar con un torneo como el Barcelona Junior Golf Open by IMG Academy en Catalunya es un lujo para todos los jugadores jóvenes. Es una oportunidad única para que las futuras estrellas del golf catalán puedan competir en un torneo de referencia y hacerlo en un campo exigente y preparado para la alta competición como es el Club de Golf Barcelona”.

El Barcelona Junior Golf Open by IMG Academy reune a los mejores jugadores catalanes y también del resto de España / JUNIORGOLFOPEN

Enrique Gómez, Director del Club de Golf Barcelona, también se mostró satisfecho con el próximo torneo: " Para nosotros y para los jugadores de Catalunya será nuevamente un torneo de referencia tras el éxito de la anterior edición. Desde aquí, dar las gracias a IMG Academy, la Federación Catalana de Golf y Junior Tour Scotland y todo su equipo por hacer posible que este torneo sea tan especial para todos”, dijo.

IMG Academy

Por parte de IMG Academy, Norma Loaiza añade: “Desde IMG Academy estamos encantados yorgullosos de tener la oportunidad de colaborar con la Federación Catalana de Golf y el Club de Golf Barcelona en la celebración del Barcelona Junior Golf Open aportando una beca de una semana completa en golf en nuestras instalaciones de Florida”.

IMG Academy es la academia deportiva más completa y grande del mundo, caracterizada por el entrenamiento personalizado, impartido por personal especializado de prestigio mundial y en una atmósfera global con más de 80nacionalidades, en la que no solo el deporte es importante, sino que el desarrollo intelectual de nuestros alumnos forma parte de nuestra esencia, teniendo acuerdos con las más prestigiosas universidades americanas", explica

Golf Barcelona, un escenario idílico para la celebración del Barcelona Junior Open by IMG Academy / JUNIOROPEN

Paul Gibson, director del Junior Tour Scotland, comenta lo siguiente: “Es un honor extender el acuerdocon la prestigiosa IMG Academy y la Federación Catalana de Golf para que el Junior Tour pueda llevar a jugadores acompetirenlos TorneosdeIMGAcademyenBarcelona”.

Podrán participar niños y niñas de las siguientes categorías: benjamín, alevín, infantil y cadetes (sub-16). Las inscripciones ya están abiertas a través de la web www.golfbarcelona.com hasta el miércoles9 de septiembre de 2026.

Los Marketing Partners del Torneo son IMG Academy, la Federación Catalana de Golf, Callaway Golf, SPORT (Media Partner), iB-Putter Sweet Spot y GARDA.