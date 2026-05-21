Sevilla acoge la cita inaugural de la Copa del Mundo de Remo

El Centro Especializado de Alto Rendimiento de la Isla de la Cartuja (CEAR) acogerá del 29 al 31 de mayo la cita inagural de la Copa del Mundo de Remo, una prueba que ha sido presentada esta semana en la Oficina de Turismo de la capital hispalense.

El acto sirvió para dar a conocer los detalles de una prueba que levantará el telón al circuito internacional World Rowing con la participación en la dársena del Guadalquivir de unos 500 remeros procedentes de 37 países, incluida España, que acudirá con 8 botes y 18 deportistas, 14 en categoría masculina y 4 en la femenina.

Cartel promocional de la cita / Federación Española Remo

Con la presencia, entre otras autoridades, de la consejera en funciones de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona; y los titulares de la Federación Española y Andaluza de Remo, Miguel Ángel Millán y Fernando Briones, acompañados por representantes de los clubes locales de remo y la asociación Dársena Deportiva Sevilla, coordinadora del voluntariado, la presentación de la Copa del Mundo de remo ha puesto de manifiesto el regreso de la élite mundial al campo de regatas hispalense, que ya fuera sede de una Copa del Mundo en 2001, el Campeonato del Mundo de 2002 y el Campeonato de Europa del año 2013.

La Copa del Mundo de remo, que incluye tres regatas cada temporada, se celebra desde 1997 y forma parte del circuito oficial internacional World Rowing, el máximo organismo del remo. Incluye las 12 clases olímpicas y sirve como preparación para los Campeonatos del Mundo y los Juegos Olímpicos.

La prueba inaugural de la temporada 2026, que incluirá dos jornadas de entrenamientos previos, se celebra en el CEAR de Sevilla, cita tras la que se disputarán las pruebas de Plovdiv (Bulgaria) del 12 al 14 de junio y Lucerna (Suiza) del 26 al 28 de junio.

La Copa del Mundo de Sevilla será la primera gran piedra de toque del curso con vistas a los dos grandes eventos de la temporada, el Campeonato de Europa de Varese y el Campeonato del Mundo de Amsterdam, a celebrar a finales de julio y agosto, respectivamente. Además, la competición servirá como referencia deportiva dentro del nuevo ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.

Foto de familia del evento / Federación Española de Remo

Por otra parte, supone el regreso de Andalucía al primer nivel internacional del remo, formando parte de una estrategia institucional para consolidar nuevamente Sevilla como referencia mundial de este deporte. En este sentido, y al margen del campo de regatas de La Cartuja, la dársena del río Guadalquivir ofrece más de 6 km de aguas tranquilas, siendo el CEAR una de las instalaciones de referencia internacional para el remo de alto rendimiento.

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA

En cuanto al equipo español que tomará parte en la Copa del Mundo de remo de Sevilla, se distribuirá en la capital andaluza en seis tripulaciones masculinas y dos femeninas, representadas en dos sin timonel por Iria Jarama (Club Remo San Felipe) y Aina Arteman (Club Natació Banyoles), por un lado, y las andaluzas Lidia Florido (Club Náutico Sevilla) y Amanda Gil (Real Círculo de Labradores), por otro.

Los chicos tendrán doble representación en skiff con el catalán Aleix García (Raspas del Embarcadero), diploma olímpico en París 2024 en doble scull; y el vasco Koxme Burutaran (C.R.O. Orio), mientras que las embarcaciones dobles tendrán acento gallego y andaluz. De esta forma, el doble scull que acudirá a Sevilla estará formado por Rodrigo Conde (Club Remo Miño), diploma olímpico en París 2024; y Caetano Horta (Club Mar de Noia), diploma Olímpico en Tokio 2020 y París 2024 en doble scull ligero; mientras que el dos sin timonel será nuevamente para los locales Jaime Canalejo y Javier García (Club Náutico Sevilla), diplomas olímpicos en Tokio 2020 y París 2024.

En cuatro scull, los componentes serán el sevillano Gonzalo García (Real Círculo de Labradores) y los catalanes Igor Teixidor, Jordi Jofre y Manel Balastegui (Club Natació Banyoles), mientras que el cuatro sin timonel español repetirá formato al estar integrado por el local Jorge Flavio Knabe (Club Náutico Sevilla) y el tridente catalán de Eric Pastor (Club Rem Tortosa), Pau Sánchez (Club Nàutic Amposta) y Dennis Carracedo (Club Natació Banyoles).

La selección española completará su delegación con un cuerpo técnico formado por Daniel Rodríguez, Javier González, Pol Gené, Carles Grabulosa, Jaime Ríos y los sevillanos Gaspar Company y Álvaro Romero, además de como fisioterapeutas el extimonel internacional sevillano Tomás Jurado y Blanca Más de Xaxars.