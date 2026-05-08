Seve impulsa a Sergio García en el LIV Golf de Washington: “Mi ídolo y leyenda”

Sergio García no estuvo este jueves en el RCG El Prat viviendo la emotiva jornada de recuerdo y homenaje a los 15 años del fallecimiento de Seve Ballesteros en el Estrella Damm Catalunya Championship, aunque el de Borriol quiso unirse a esa fecha tan señalada desde el torneo del LIV Golf, que se está disputando en el Trump National Golf Club, en Washington DC.

Y el español, que siempre creció al regazo de Ballesteros como uno de sus inspiradores para sus éxitos, especialmente en la Ryder Cup de la que Seve fue el gran impulsor del equipo europeo, Sergio decidió homenajearlo con su equipo, luciendo la imagen del jugador en el cuello de su camisa blanca.

“Seve nos dejó hace 15 años pero siempre lo recordaremos”, dijo el castellonense en un mensaje en las redes. “Fue mi ídolo y una leyenda europea y del golf mundial”.

Inspiración del español

Una fecha señalada para el jugador de Borriol y que también fue una inspiración para su juego en la primera jornada del torneo del LIV Golf, que arrancó en el Trump National, y que le llevó a la segunda posición de la clasificación, con una vuelta de 66 golpes (-6), el mejor español de la jornada,

Sergio, que llegaba después de su amonestación en el Masters de Augusta por su conducta inapropiada y de la que pidió perdón después, ha tenido un par de semanas de descanso que le han sentado muy bien, jugando a un gran nivel, sumando seis birdies, un eagle y sólo dos bogeys para situarse en esa segunda posición, empatado con otros tres jugadores.

El primer líder del torneo del circuito saudita es el australiano Lucas Herbert que jugó un vueltón, por un total de 64 golpes (-8), aunque todavía queda mucho torneo por delante, hasta el domingo.

Rahm salva la vuelta

Si Sergio García fue el gran protagonista de los jugadores españoles, Jon Rahm no tuvo su mejor día, muy fallón en todas las áreas del juego pero pudo recomponerse en los últimos hoyos del día para encadenar un birdie y un eagle y que le permitió ascender hasta el puesto undécimo, con un total de -3 y metido en la pelea con solo esos primeros 18 hoyos de juego.

Jon Rahm se rehizo a tiempo en el Trump National y se metió cerca de la cabeza en el primer día de torneo / LIV

El vasco, que ya ha resuelto sus problemas con el DP World Tour y que está pendiente de si podrá disputar el Open de España ya que podría coincidir con el nacimiento de su cuarto hijo, compartió juego con el barcelonés David Puig, que jugó una buena vuelta aunque descarriló en los hoyos finales para tenerse con conformar con una tarjeta de 70 golpes (-2), en el puesto decimosexto.

Peor le fueron las cosas a Josele Ballester, con +1 al final, puesto 43 y Luis Masaveu cerraba la clasificación con una tarjeta de 77 golpes (+5) que hundía a los ‘Fireballs’ en la clasificación por equipos, en la octava plaza provisional tras el primer día de juego