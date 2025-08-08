Sergio y Rahm, protagonistas en la primera jornada del LIV Golf Chicago

Los españoles Sergio García y Jon Rahm fueron dos de los grandes protagonistas en la primera jornada del LIV Golf Chicago, que arrancó este viernes en el recorrido de Bolingbrook Golf Club, a las afueras de la 'Ciudad del viento' y que hizo honor a su nombre ya que fuertes rachas de viento pusieron en problemas a todos los jugadores en la penúltima prueba individual del circuito saudí.

Sergio García jugó a un nivel excelso, y que le llevó a liderar por dos golpes de ventaja a tres hoyos del final. Aunque al de Borriol se le complicó la vuelta en esos hoyos finales acumulando dos bogeys, que al final le llevaron a compartir el primer puesto con el estadounidense Dustin Johnson.

"No pensaba que iba a acabar con dos bogeys, pero creo que -4 es un gran resultado con las condiciones climatológicas en las que hemos jugado", comentaba Sergio, que ve como su juego ha mejorado "en las últimas semanas y hoy se ha demostrado que estoy jugando más acertado con las calles y puteando mejor", dijo.

Rahm, muy cerca de cabeza

Por su parte, Jon Rahm tuvo unos primeros nueve hoyos en los que mantuvo su buen nivelde juego, y donde lograba dos birdies importantes después de meter dos putts de larga distancia, que le dieron confianza en su vuelta. El de Barrika compartía juego con su rival directo por el liderato individual, el chileno Joaquin Niemann, que se hizo un lío en varios hoyos para acabar la primera jornada lejos del vasco, y por lo tanto le otorga ventaja de cara a las dos jornadas que restan, aunque ni mucho menos, definitivo.

Rahm tuvo un buen inicio en el arranque en Chicago, donde defiende el título logrado en 2024 / LIV

Al final, Rahm tuvo un putt para subirse al liderato junto a Sergio y Johnson, aunque no pudo lograrlo para una vuelta final de 68 golpes (-3) que le supo a poco al vasco, aunque se encuentra perfectamente situado en la pelea por la victoria, que defiende de la lograda en 2024.

Respecto al resto de participación española, Josele Ballester ocupaba la novena posición provisional, con -2, mientras que el barcelonés David Puig se fue hasta el puesto 28 (+1), con los 'Fireballs' en la segunda posición provisional por equipos, con -5.