Sergio González brilla y España se venga de Finlandia con una soberana paliza

España demostró este sábado por qué es la vigente campeona de Europa con una exhibición en Nokia y un palmario 2-9 ante Finlandia en un amistoso que puso las cosas en su sitio 24 horas después del 2-2 del viernes en un partido que incluso se pudo perder por la roja directa que vio el meta Fabio a tres minutos del final.

Finlandia - España (fútbol sala, amistoso), 11/04/2026 AMISTOSO FIN 2 9 ESP Alineaciones FINLANDIA, 2 (0+2): Kangas (p.), Korpela, Pirttijoki, Lilja, Vanha -cinco inicial-, Alamikkotervo (1), Pikkarainen, Sylla, Korsunov, Ahmadi, Kunnas (1), Pirttijoki, Pulkkinen y Savikko. ESPAÑA, 9 (5+4): Fabio (p.), Boyis (1, d.p.), Míchel, Eric Martel, Santa Cruz (1) -cinco inicial-, Cecilio, Esteban, Adri Rivera (1), Novoa (2), Ricardo, Sergio González (3), Dani Zurdo y Pachu (1).

Sin pesos pesados como los azulgranas Antonio, Dídac y Adolfo (lesionados los dos últimos), Mellado, Chemi o Cortés (Jimbee Cartagena), Jesús Velasco no acabó satisfecho el viernes y sus jugadores entendieron el mensaje con una actuación mucho más redonda, más incisivos en la presión defensiva y más certeros en la realización.

El gran protagonista de la victoria fue el azulgrana Sergio González, quien marcó tres goles prácticamente consecutivos que le servirán para ganar aún más confianza de cara a una recta final de la temporada en la que debe ser más importante para Javi Rodríguez, sobre todo por la baja de Adolfo.

Pachu trata de superar la férrea marca de Korsunov / RFEF

Junto al de Montcada i Reixac, jugadores como un Novoa cuyo fichaje por el Barça se ha enfriado, Pachu (jugará la próxima temporada en ElPozo), el cada vez más consolidado Adri Rivera (ElPozo) o el joven pivote Santa Cruz (otro fichaje del cuadro murciano) empiezan a levantar la cabeza y pondrán las cosas complicadas al seleccionador.

A los cinco minutos, Novoa se fue por el interior desde la izquierda y batió a un Kangas que pudo hacer mucho más. El gallego repitió en el 14', aunque esta vez se fue por el exterior pegado a la banda en una nueva muestra de que su abanico de recursos es prácticamente ilimitado. Le tomó el relevo otra joya del fútbol sala español, Pachu, con el 0-3 tras una cabalgada que culminó con un potente chut.

España estaba desatada y el exbarcelonista Esteban regaló el 0-4 a Adri Rivera en el 17', mientras que otro exbarcelonista como Boyis cerró la primera parte con el 0-5 desde los 10 metros tras la sexta falta finlandesa. La segunda parte empezó algo más igualada, hasta que Sergio González impuso su ley con tres minutos espectaculares tras entrar en la lista por la lesión de otro exbarcelonista como Bernat Povill (Industrias Santa Coloma).

El intenso ala del Barça aprovechó una cesión de Ricardo para marcar el 0-6 en el 26', anotó el 0-7 un minuto después al aprovechar un rechace de Kangas a disparo de Cecilio y respondió al golazo de tacón de Kangas con portero-jugador con una recuperación y con el 1-8 en el minuto 29 desde pista propia.

Otro barcelonista fue protagonista en el último tanto español. El merecidamente renovado Eric Martel robó una bola en el ataque finlandés con cinco jugadores y, en lugar de jugársela, fue generoso para que el joven Santa Cruz se estrenase con la absoluta. En el último minuto, Alamikkotervo cerró el marcador con el 2-9 definitivo. Si está intensa, esta selección española es un huracán por mucho que falten jugadores importantes.