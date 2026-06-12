Sergio García visita por primera vez Marruecos con regusto amargo

El castellonense Sergio García no estará la próxima semana en el US Open en Shinnecock Hills (Nueva York), y después de participar en el torneo LIV Golf Andalucía donde destacaba en la cuarta plaza, se ha desplazado hasta Marruecos, en su primer aparición en el país vecino, para tomar parte en el torneo de las Series Internacionales de Marruecos, en el que toman parte un alto contingente de jugadores del LIV Golf que tienen libre el calendario esta semana.

Aprovechando que ya se encontraba en Valderrama, el castellonense es una de las estrellas que participan en esta competición financiada por el PIF y que se integra dentro del Asian Tour como las Series Internacionales, y con un buen pellizco en premios con dos millones de dólares por lo que se convierte en una prueba muy atractiva, aunque para algunos, parada obligatoria por contrato.

El de Borriol, que cuenta con la ayuda de su esposa que le lleva la bolsa esta semana, no está mostrando su mejor versión como esperaba el jugador de los ‘Fireballs’ que firmaba 73 golpes (par) cerrando su vuelta con un doloroso bogey en el hoyo 18 que no le permitía ponerse al par (+1), y situarse fuera del ‘corte’ a la espera de finalizar la segunda jornada.

El golfista de Borriol se mostraba contento de debutar en Rabat aunque le costará pasar el corte / LIV

Discreto papel español

Tampoco está realizando un buen papel otro de sus compañeros de equipo, Luis Masaveu, que se fue a un total de +4 mientras que el catalán Carlos Pigem, todavía en juego el segundo día, no pasará tampoco el corte en el torneo que se disputa en el recorrido Rojo del Royal Dar Es Salam y recientemente acogió el 50º Trofeo Hassan II del PGA Champions Tour en el que participaron el malagueño Miguel Ángel Jiménez y el vasco Txema Olazábal.

En la cabeza de la clasificación se encuentra otro de los históricos del LIV Golf como el estadounidense Bubba Watson que ha completado las dos primeras jornadas con un total de -11, acompañado del tailandés Pavit Tangkamolprasert.

El defensor del título, el sudafricano Scott Vincent, ya se ha situado en los primeros puestos, concretamente en la cuarta plaza, con -9, acompañado de otros dos jugadores como Travis Smyth y el japonés Taichi Kho,