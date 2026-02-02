Sergio García rozó el triunfo en Bahrein antes de arrancar el LIV Golf esta semana

El castellonense Sergio García (-16) finalizó en la cuarta plaza en el Bahrein Championship, tercera parada del International Swing del DP World Tour, un resultado más que destacable para el de Borriol, en su primera aparición de la temporada. Una gran vuelta de 66 la tercera jornada le metió de lleno en la lucha por la victoria aunque no la pudo certificar.

En el Royal Golf Club, donde nunca ha ganado un español, rondó la que hubiera sido la segunda victoria española del año en el circuito tras la conseguida por Nacho Elvira en el Dubai Invitational hacer un par de semana.

El castellonense de haber ganado, se hubiera convertido en el jugador con triunfos más espaciados en el tiempo. Es la mejor clasificación del golfista castellonense en el DP World Tour en más de seis años lo que explica de la importancia del resultado para el español después de una larga sequía en el DP World Tour.

Concretamente, desde que ganó el KLM Open hacia el verano de 2019. Es cierto que Sergio no ha jugado el calendario completo ninguno de estos años al estar enrolado en los últimos en el LIV Golf, pero entre torneos regulares, Majors y los extintos WGC, han sido 38 citas las que han pasado entre uno y otro.

Valedero para el ranking mundial

Demasiado tiempo para un golfista de su enorme calidad. Más allá de LIV Golf este cuarto puesto iguala su mejor resultado en un torneo valedero para el ranking mundial, algo importante pensando

También fue cuarto el pasado año en el torneo de Macao del Asian Tour. El doble bogey en el hoyo 14 ha sido el principal culpable de que Sergio no haya podido, al menos, salir a play off con Callum Hill, Patrick Reed y Freddy Schott, el golfista alemán ganador final.

El alemán Freddu Schott abrió su palmarés de triunfos en el DP World Tour / DPWT

El jugador de Borriol, que arrancó a cuatro golpes del líder, llegó a situarse al frente del torneo tras el fuerte 11, demostró que llega en un buen momento de forma para empezar una nueva temporada en el LIV Golf, que arranca este miércoles, en el Riyad Golf Club. También buen resultado para Nacho Vidal, séptimo y que le afianza entre los mejores del DP World Tour en este inicio de la nueva campaña tras su inesperado triunfo en Dubai

La victoria en Bahrein fue para el alemán Freddy Schott, que se impuso en el play-off de desempate al estadounidense Patrick Reed y el escocés Callum Hill, para sumar suprimera gran victoria en el DP World Tour.