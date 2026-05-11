Sergio García mete miedo a Lucas Herbert pero no puede arrebatarle el LIV Golf Virginia

El australiano Lucas Herbert, con un total de -23, fue el vencedor del LIV Golf Virginia, aunque lo tuvo que sudar hasta el final con la persecución de un brillante Sergio García, en una ronda final en el Trump National Golf Club, en la que tuvo varios jugadores con ganas de aguarle la fiesta, como otro español Josele Ballester, pero no pudieron arrebatarle su primera victoria en el circuito saudita.

El castellonense estuvo muy cerca de poder alcanzarle en la clasificación mediada la vuelta después de sumar cuatro birdies consecutivos y dónde parecía posible realizar el ‘sorpasso’ al australiano que venía de realizar un doble bogey y le parecían las dudas por primera vez.

Aunque en el peor momento de Herbert, fue capaz de embocar un putt complicado de cuatro metros, mientras Sergio fallaba el suyo mucho más corto, permitiendo al profesional de Queensland volver a coger una renta de dos impactos, que a la postre le relanzaría en la vuelta sin que el castellonense pudiera reaccionar, aunque le valió para acabar segundo (-20).

Lucas Herbert dominó de principio a fin en LIV Golf Virginia / LIV GOLF

Ballester, brillante el fin de semana

Aunque uno de los protagonistas de este LIV Golf Virginia a un tocayo suyo, el también castellonense Josele Ballester, que sumaba otro Top15 en el LIV Golf y con un juego agresivo y eficiente. Su tercera vuelta de 60 golpes tuvo continuidad el domingo con un 67 que le llevó a los primeros puestos (-17).

Menos inspirado en esta ocasión fue el gran dominador del LIV Golf, el vasco Jon Rahm, que volvió a meterse en el Top10, aunque nunca tuvo opciones reales de luchar por la victoria en Virginia.

Ballester demostró su calidad en el torneo en el que debutó en 2025 / LIV GOLF

El español, que sigue sin saber si podrá participar en el Open de España debido al embarazo de su esposa, luchó como siempre hace aunque no estuvo tan acertado y en muchos momentos, parecía que iba a firmar el peor resultado en el LIV Golf. Pero lograba rehacerse en el hoyo 17 con un ‘eagle’ pasando de +1 a -2, y sellaba un nuevo birdie en el último hoyo para finalizar con -15.

David Puig sigue en racha

Otro de los jugadores destacados de los ‘Fireballs’ el barcelonés David Puig, completaba otra destacada actuación en Virginia, con una vuelta final de 67 golpes para un total de -12 y sigue manteniendo una más que brillante temporada en el LIV Golf donde ocupar la séptima plaza en la general.

Puig y Ballester lucharon por la victoria en el torneo por equipos al jugarse el play-off de desempate, pero acabaron cediendo ante los 4Aces de Detry y Anthony Kim, después que el barcelonés cometiera un bogey, cediendo la victoria y por tanto, los 'Fireballs' finalizaban segundos.

Ahora llega un parón en el LIV Golf y el resto de circuitos con la disputa a partir de este jueves del segundo ‘Major’ de la temporada, el PGA Championship, en Aronimink Golf Club, en Pensilvania y donde contaremos con la presencia de Jon Rahm, David Puig como los mejor clasificados en el ranking mundial además del malagueño Ángel Ayora, que a pesar de la debacle sufrida en el Estrella Damm Catalunya Championship, estará en el torneo donde defiende el título el número uno mundial, Scottie Scheffler.