A Sergio García se le atragantan las Series Internacionales del Asian Tour

Sergio García se quedó a las puertas de entrar en el corte de las Series Internacionales del Asian Tour, que esta semana visita el espectacular recorrido del Royal Golf Dar ES Salam, en Rabat.

El castellonense ya no está el fin de semana en el torneo de Marruecos por un solo golpe después dos primeras jornadas en un campo en el que se estrenaba y que le cogió sin su mejor juego, especialmente en los greens, muy exigentes en el recorrido marroquí y que acabó con el de Borriol fuera después de solo dos jornadas, y con su esposa llevando la bolsa de juego por primera vez.

La relación del español con estos torneos impulsados por el Fondo Saudí que también rige el LIV Golf, no han sido la mejor y la cita en el torneo de Rabat lo volvió a confirmar, a pesar de venir del LIV Golf Andalucía donde tuvo una excelente actuación en Valderrama, eso si, en un campo donde se siente como pez en el agua.

Sergio Garcia jugó un gran torneo en Valderrama, pero no estuvo acertado en Rabat / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Corte inesperado

Pero en Royal Dar Es Salam, el capitán de los ‘Fireballs’ mereció meterse entre los mejores el fin de semana y ahora toca descanso ya que no estará la próxima semana en el US Open que se disputa en Shinnecock Hills (Nueva York) y donde si lo harán otros cuatro españoles.

Las Series Internacionales, torneos puntuales integrados en el Asian Tour y con capital saudita, reúne a muchos jugadores del LIV Golf que acuden por contrato y con la oportunidad de lograr un buen ‘bocado’ económico en caso de victoria ya que reparten nada menos que dos millones de dólares en premios.

Sin Sergio García, Bubba Watson se perfila como uno de los favoritos a la victoria en Marruecos / ASIAN

Pero García ya está de camino a casa, en unos torneos que no se le ha dado demasiado bien, y fallar un corte tampoco es lo habitual en el castellonense. La realidad es que ha jugado un total de siete torneos de estas Series a lo largo de su carrera y en dos tuvo opciones al triunfo, en Macao y Omán, volvió a realizar un buen papel en Macao, y en los otros cuatro falló el corte, dos en Arabia Saudí, uno en Escocia y el de esta semana en Marruecos.

Bubba Watson lidera en solitario

En sus apariciones en el Asian Tour sus números son más que reseñables, como recoge ‘Ten Golf’. Con 31 torneos disputados, fallando el corte en solo cinco y en ellos se incluyen los cuatro de las Series Internacionales, por lo que descontando éstos, podría decirse que siempre ha completado sus apariciones en el circuito asiático.

Sin los españoles en juego -también falló el corte Luis Masaveu y el ilerdense Carlos Pigem- el torneo tiene otros pretendientes. Tras la tercera jornada, uno de los principales candidatos es otro jugador del LIV Golf, el estadounidense Bubba Watson que ya finalizó líder tras la segunda jornada y este sábado se mantenía en cabeza en solitario, con un total de -15 después de entregar una tarjeta de 69 golpes.