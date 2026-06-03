Sergio García y Jon Rahm acaparan todas las miradas en Valderrama

Sergio García y Jon Rahm afrontan el noveno torneo de la temporada del LIV Golf con una ilusión especial. Y es que jugar en casa, ante el público español, es algo que solo puede hacer en un torneo del circuito saudita, y siempre es emocionante sentirte rodeado de aficionados apoyando cada golpe de ambos.

Para Sergio García, Valderrama es como el jardín de su casa. Ha participado en 18 torneos profesionales en este campo y ha terminado entre los diez primeros en 17 ocasiones, una cifra asombrosa. Su único resultado fuera del top 10 fue un 34.º puesto en el Volvo Masters de 2007.

En sus tres participaciones en el LIV Golf como capitán del Fireballs GC, García se alzó con la victoria en 2024 —derrotando a Anirban Lahiri en un desempate— y ha conseguido dos puestos entre los diez primeros. Su equipo, el ‘Fireballs’, también se proclamó campeón en un desempate en 2024 contra el Crushers GC de Bryson DeChambeau.

García tenía solo 13 años la primera vez que vio Valderrama. Fue un partido por equipos en el que representó a España contra Inglaterra. El actual capitán europeo de la Ryder Cup, Luke Donald, estaba en el equipo contrario.

Enamorado del campo

“Me encantó desde el principio”, dijo García. “Me encantaron las increíbles condiciones que siempre tenía. Una de las cosas que siempre he disfrutado de Valderrama es que parece un campo en el que tienes que usar todos los palos de tu bolsa. Eso no sucede todas las semanas, desde luego. Te muestra la calidad del campo en sí. Es algo muy singular”.

Aunque Rahm aún no ha conseguido una victoria individual en Valderrama, comparte la admiración de García por este campo tan querido, el primero de Europa continental en albergar la Ryder Cup. La leyenda española Seve Ballesteros, ídolo tanto de García como de Rahm, así como de todos los golfistas españoles de su generación, capitaneó al equipo europeo hacia la victoria.

García ha dominado Valderrama a lo largo de las 69 rondas que ha disputado en este campo. Ha ganado una media de +3,02 golpes por ronda y solo ha perdido golpes con respecto al resto de jugadores en una ocasión (en 2007).

A Rahm se le resiste el triunfo

La victoria en Valderrama es una de las pocas cosas que se le han resistido a Jon Rahm desde que se unió a LIV Golf antes de la temporada 2024 como capitán del primer equipo de expansión de la liga, Legion XIII.

En sus dos temporadas y media en el circuito saudita, Rahm ha ganado cuatro títulos individuales de torneos, dos campeonatos individuales de temporada y ha capitaneado al equipo hacia nueve victorias en torneos, además del campeonato por equipos del año pasado. Esta temporada suma dos victorias individuales y lidera la clasificación por puntos tras los primeros ocho torneos del año.

El vasco cree que ya le ha llegado el momento de ganar en Valderrama, cosa que no ha logrado nunca en ningún circuito / LIV

Tan impresionante como su éxito es su consistencia. En 34 torneos de temporada regular, ha logrado 31 resultados entre los diez primeros. Sus únicos resultados fuera del top 10 fueron un abandono en Houston en 2024 debido a una lesión en el pie; un empate en el puesto 11 en Dallas el año pasado; y un empate en el puesto 16 la semana pasada en Corea, una de las raras ocasiones en las que tuvo dificultades para adaptarse al campo.

Un triunfo por equipos

Si bien Rahm ha levantado un trofeo de LIV Golf en Valderrama, fue por la victoria de su equipo el año pasado y estuvo cerca en la clasificación individual, terminando segundo en solitario, a solo un golpe de Talor Gooch.

No es la primera vez que Rahm se queda cerca en Valderrama, ya que empató en el segundo lugar en el Masters de Andalucía de 2019. Por otro lado, no pasó el corte en sus dos participaciones anteriores en ese torneo. En su primera participación en el LIV Golf Andalucía en 2024, terminó empatado en el décimo puesto. Quizá ahora sea la buena.