Sergio García empieza con chispa en Corea del Sur

El LIV Golf arrancó un nuevo torneo, aunque esta vez el destino es Corea del Sur, concretamente el Asiad Country Club, de la ciudad de Busan, dónde el castellonense Sergio García arrancó con fuerza tras firmar una primera tarjeta de 67 golpes (-3) en la séptima posición provisional.

Un buen inicio de Sergio, en la línea de la última actuación en Virginia dónde finalizó en un destacado segundo puesto y que ahora va en busca de la primera victoria de la temporada 2026.

El ex ganador del Masters jugó un golf sólido, con un buen registro de greenes en regulación (13 de 16) y, sobre todo, con muchas opciones de birdie en la mayoría de hoyos.

Cinco birdies en la tarjeta

Algunos errores concretos le permitió compensarlo con un total de cinco birdies para quedarse a solo dos impactos de los primeros clasificados (-5), entre ellos el estadounidense Bryson DeChambeau, su compatriota Charles Howell y el sudafricano Sam Vincent.

Bryson DeChambeau, una de las grandes atracciones en Corea y dónde defiende el título del año pasado / LIV

DeChambeau lideró en solitario durante la mayor parte de la ronda del jueves, logrando birdies en seis de sus primeros diez hoyos. Sin embargo, retrocedió posiciones con bogeys en el hoyo 13, tras un putt de tres golpes después de que su golpe de aproximación se pasara 12 yardas de largo, y en el par 5 del hoyo 15, donde su bola cayó al agua.

"Estando seis bajo par tras diez hoyos, sentí que algo especial estaba sucediendo", dijo DeChambeau. "Bajé el ritmo, pero aun así jugué un golf excelente. Me sorprende no haber llegado más lejos en el marcador", dijo.

Ente los españoles, por detrás de Sergio García, su compañero en los ‘Fireballs’, Luis Masaveu, que se situó en un destacado puesto undécimo, con -2 mientras que los otros tres españoles en competición, José Luis Ballester, el vasco Jon Rahm y el barcelonés David Puig, caían al puesto 27, al par del campo después de este primer día de juego.

Sufrimiento para Rahm

Jon Rahm (+3) sufrió en la primera parte de su ronda. No encontraba nunca el sitio bueno, no era capaz de fabricarse buenas oportunidades, se veía siempre obligado a pelear por salvar los pares… Cometió tres bogeys en el par tres del 3, el par cuatro del 7 y otro par tres, del 13.

Pero en el par cuatro del 14 empezó a cambiar su suerte. Logró darse una opción, con un putt de metro y medio con una caída endiablada de izquierda a derecha, que supo leer perfectamente para firmar su primer birdie, que celebró apretando los puños.