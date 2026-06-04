Sergio García y David Puig empiezan como un tiro en LIV Golf de Valderrama

El LIV Golf Andalucía arrancó este jueves en el Real Club Valderrama, en Sotogrande (Cádiz) con dos jugadores españoles decididos a tener protagonismo en el recorrido español como el castellonense Sergio García y el barcelonés David Puig, que lograron abrir el torneo con una vuelta de 69 impactos (-2).

Un destacado comienzo de los dos jugadores de los ‘Fireballs’ y que les llevó al cuarto puesto provisional, empatados con Cameron Smith, Branden Grace y el coreano Kim, los tres a dos impactos de los primeros líderes, Scott Vincent y Tyrrell Hatton, que se fueron a los 67 impactos (-4).

En la segunda plaza, un atinado Thomas Detry, que se ‘colaba’ entre el grupo de primeros puestos, con 68 golpes (-3), en una jornada marcada por la dificultad del campo como siempre recibe a los jugadores en Valderrama, con rachas de viento importantes en algunos momentos, y unos greenes endiablados.

Rahm, lejos de cabeza

Buen arranque de David Puig que le permite seguir en la lucha por una plaza en el próximo Open Championship, y que debe superar en el ranking a jugadores como Joaquin Niemann o el belga Detry, que empezó con un golpe de ventaja sobre el barcelonés.

David Puig está jugando a un gran nivel y ya ha empezado destacando en Valderrama / PGA

Con tanta dificultad, jugadores que acostumbran a estar en los primeros puestos, esta vez no lograban sacar la cabeza en las primeras posiciones. El estadounidense Bryson DeChambeau caía a la novena plaza, con vuelta de 72 golpes (+1) mientras que el vasco Jon Rahm no podía encontrar la regularidad en su vuelta y se iba al puesto 28, con 73 golpes (+2) después de llegar de su peor actuación en el LIV Golf en Corea.

Respecto al resto de españoles, Luis Masaveu se colaba en el puesto decimonoveno, con 72 golpes mientras que Josele Ballester, el cuarto miembro de los ‘Fireballs’, no tenía su día y se iba al último puesto de la clasificación con 78 golpes (+7)