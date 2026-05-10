GOLF
Sergio García dará batalla para llevarse el LIV Golf Washington
El castellonense ‘amenaza’ el liderato del australiano Lucas Herbert con Josele Ballester, en la tercera plaza tras firmar unos espectaculares 60 golpes (-12)
Sergio García se encuentra bien situado de cara al asalto del LIV Golf Washington, en los últimos 18 hoyos que se disputarán este domingo en el Trump National Golf Club, y dónde el español busca la primera victoria de la temporada en el circuito saudita
Está siendo en un año bastante complicado para el de Borriol y donde en el pasado Masters sacó toda su frustración siendo amonestado para después pedir disculpas después de perder los nervios en la última jornada.
El castellonense, que ocupa el puesto 31 en al ranking del LIV Golf tiene una gran oportunidad de sumar una victoria que lo relance en los primeros puestos, donde se encuentra Jon Rahm, al frente de la clasificación mientras que su compañero de equipo en los Fireballs, el barcelonés David Puig, es sexto.
En una tercera jornada marcada por el aluvión de birdies y con la presencia del propietario y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los españoles tuvieron un papel destacado, especialmente el castellonense Josele Ballester, que firmó su mejor vuelta como profesional y el récord del campo.
Espectacular 60 de Ballester
Ha peleado por hacer 59 golpes para dejarlo en un 60 que le ha llevado a la tercera posición (-13): “Honestamente no sé que decir, ha sido impresionante», ha dicho nada más concluir su vuelta. No es para menos.
Sergio García (-18) ha dado un buen mordisco a la desventaja y peleará por el triunfo. Si el viernes finalizaba a seis del jugador de Queensland, este sábado la ha reducido a la mitad y saldrá este domingo a tres impactos del líder. Gran vuelta de 65 golpes.
El torneo vuelve a tener protagonismo español y veremos si Sergio García logra rematar el triunfo con un ojo en Ballester (-13) y Rahm (-12) mientras David Puig ya se ha descolgado, en el puesto 23 (-6).
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