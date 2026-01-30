Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Djokovic - SinnerTest F1 BarcelonaCruces playoffs ChampionsCruces Europa LeagueSorteo ChampionsRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsSorteo octavos ChampionFechas playoffs ChampionsAlcaraz - ZverevFinal Open de AustraliaRanking ATP hoyCooper FlaggEstevaoJoan GarciaLaportaHamza AbdelkarimGuille FernándezGulerRashfordAntetokounmpoFerrero SinnerCruces ChampionsClasificación ChampionsRival Barça ChampionsRival Madrid ChampionsSorteo playoffs ChampionsDinero Barça ChampionsClasificación sin VARJoan PradellsMercado de FichajesGonzalo Bernardos
instagramlinkedin

Golf

Sergio García brilla en Bahrain antes de iniciar la temporada en el LIV Golf

El castellonense juega en el DP World Tour donde ocupa la cuarta plaza del Bahrain Championship, después de una gran segunda vuelta de 66 golpes (-6)

Sergio García jugó a un gran nivel, este viernes, en Bahrain

Sergio García jugó a un gran nivel, este viernes, en Bahrain / DPWT

Ramon Palomar

Ramon Palomar

Sergio García engrasa su juego de cara a la nueva temporada en el LIV Golf con su presencia en el Bahrain Championship, perteneciente al DP World Tour, y donde este viernes firmó una brillante tarjeta de 66 golpes (-6), que le ha permitido acceder a la cuarta plaza, acompañado de otros dos españoles, Alejandro Del Rey y el ganador del Dubai Invitational, Nacho Elvira.

Los tres jugadores españoles acumulan un total de 136 golpes (-8), aunque lejos del gran protagonista del día, el escocés Calum Hill, que firmó una estratosférica tarjeta de 61 golpes (-11), para dispararse en el liderato del torneo, con -11.

Hill, que lograba igualar el record del campo y firmaba su vuelta más baja como profesional, cuenta con cuatro golpes de ventaja sobre el alemán Freddy Schott, y siete sobre el tercer clasificado, el francés Ugo Coussaud, mientras los tres españoles ocupan el cuarto puesto (-8), a ocho impactos del lider, junto a un grupo de cinco jugadores más con el mismo registro.

Buena rentreé del castellonense

El castellonense llevaba muchas semanas sin competir aunque demostró que llega al arranque del LIV la próxima semana en Arabia Saudí, en pleno estado de forma, y con ganas de protagonismo en esta nueva campaña con los ‘Fireballs’ más españoles.

El de Borriol jugó en el Royal Golf Club a un nivel excelso, encontrado el green en todos sus tiros, y dejandose muchas opciones de birdie, pudiendo confirmar hasta ocho, con dos bogeys, para subir a la parte más alta de la clasificación junto a Elvira y Del Rey.

Noticias relacionadas y más

Respecto al resto de participción española, Ángel Ayora (-2) cabó finalmente fuera del corte, al igual que Pablo Larrazábal (par),Sebas García (par), a pesar de su excelente segunda ronda de 67 golpes, Ángel Hidalgo (+2), Rocco Repetto (+5) y Quim Vidal (+8).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL