Sergio García brilla en Bahrain antes de iniciar la temporada en el LIV Golf

Sergio García engrasa su juego de cara a la nueva temporada en el LIV Golf con su presencia en el Bahrain Championship, perteneciente al DP World Tour, y donde este viernes firmó una brillante tarjeta de 66 golpes (-6), que le ha permitido acceder a la cuarta plaza, acompañado de otros dos españoles, Alejandro Del Rey y el ganador del Dubai Invitational, Nacho Elvira.

Los tres jugadores españoles acumulan un total de 136 golpes (-8), aunque lejos del gran protagonista del día, el escocés Calum Hill, que firmó una estratosférica tarjeta de 61 golpes (-11), para dispararse en el liderato del torneo, con -11.

Hill, que lograba igualar el record del campo y firmaba su vuelta más baja como profesional, cuenta con cuatro golpes de ventaja sobre el alemán Freddy Schott, y siete sobre el tercer clasificado, el francés Ugo Coussaud, mientras los tres españoles ocupan el cuarto puesto (-8), a ocho impactos del lider, junto a un grupo de cinco jugadores más con el mismo registro.

Buena rentreé del castellonense

El castellonense llevaba muchas semanas sin competir aunque demostró que llega al arranque del LIV la próxima semana en Arabia Saudí, en pleno estado de forma, y con ganas de protagonismo en esta nueva campaña con los ‘Fireballs’ más españoles.

El de Borriol jugó en el Royal Golf Club a un nivel excelso, encontrado el green en todos sus tiros, y dejandose muchas opciones de birdie, pudiendo confirmar hasta ocho, con dos bogeys, para subir a la parte más alta de la clasificación junto a Elvira y Del Rey.

Respecto al resto de participción española, Ángel Ayora (-2) cabó finalmente fuera del corte, al igual que Pablo Larrazábal (par),Sebas García (par), a pesar de su excelente segunda ronda de 67 golpes, Ángel Hidalgo (+2), Rocco Repetto (+5) y Quim Vidal (+8).