Pentatlón Moderno
Sergi del Río, 'Top 10' del mundo en el Campeonato del Mundo U19
El catalán firma en Madrid uno de los mejores resultados de su trayectoria
Sergi del Río ha finalizado 10º del mundo en el Campeonato del Mundo U19 de Pentatlón Moderno, consiguiendo uno de los resultados internacionales más importantes de su trayectoria hasta la fecha.
El Mundial comenzaba el jueves con una exigente fase de clasificación. El primer objetivo estaba claro: conseguir una plaza entre los 36 mejores pentatletas del mundo y estar en la gran final. Objetivo cumplido.
Un día después, Sergi volvía a competir, esta vez entre los mejores de su generación a nivel internacional. Una gran actuación a lo largo de las diferentes disciplinas le permitió escalar posiciones y cerrar el Campeonato del Mundo dentro del TOP 10 mundial.
Mucho más que un 10º puesto
Este TOP 10 supone un paso muy importante dentro de un camino que tiene la mirada puesta a largo plazo: seguir creciendo en el circuito internacional, acercarse progresivamente a la élite absoluta y continuar persiguiendo el gran sueño de Sergi: llegar algún día a unos Juegos Olímpicos.
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