FORO DEPORTE Y SALUD
Sergi Guillot, en el Foro Deporte y Salud: "A nadie le apetece entrenar, pero todos son felices después de hacerlo"
El director general de Prensa Ibérica puso en valor la "medicina personalizada", uno de los conceptos divulgados durante el Foro Deporte y Salud de SPORT
Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, cerró el Foro Deporte y Salud de SPORT rompiendo los esquemas del resumen canónico. Porque los ejemplos de vida que se expusieron le llevaron a una reflexión global de lo que supone la actividad física para la sociedad. La primera conclusión es la evidencia “de que el deporte y la salud son un motor de transformación social”. Guillot puso como ejemplo como hasta hace poco se fumaba en los bares o “la actividad física se consideraba menor con respecto a la intelectual”.
Pese a todo el camino recorrido, sigue vigente el eterno “mucho por hacer”, para el que hay dos elementos clave: la información y los hábitos. “Hay un dicho que afirma que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, y creo que hoy lo hemos visto. Escuchaba al inicio un dato: el 40% de las personas llegan a casa sin ganas de entrenar. Me siento reflejado. Yo no conozco a nadie a quien le apetezca entrenar siempre: ni a las siete de la mañana, ni a las diez, ni a las once. Lo que sí conozco es a mucha gente que, cuando termina, se siente mejor. Así que la respuesta pasa por forzar un poco la voluntad”.
Como tercera idea, Guillot se refirió a la importancia de la ciencia. “Aunque a veces parezca que retrocedemos, días como este hacen que me reafirme”. El director general de Prensa Ibérica enfatizó una idea, la medicina personalizada: “Si logramos que la ciencia contribuya a desarrollar esa medicina personalizada, y si además nosotros avanzamos en nuestro propio autoconocimiento, estaremos mucho más cerca de vivir mejor”.
Para concluir, Guillot reiteró el compromiso de Prensa Ibérica con la información pública y con la promoción de hábitos saludables. "Este grupo tiene un origen familiar al que pertenecen instituciones como la Clínica Corachan. Nació el propósito de ayudar a las personas a desarrollarse no solo informativamente, sino también físicamente. Organizamos infinidad de actividades, colaboramos con numerosos hospitales y con múltiples iniciativas sociales. Como medio responsable, debemos seguir ayudando a que la sociedad avance", concluyó.
- Lesión Dani Olmo: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- Lo que no se vio del Barça-Atlético: el enorme cabreo de Raphinha, la gorra de Fermín y el recado de Ferran
- Iñigo Martínez no volverá al FC Barcelona
- Olmo, KO hasta 2026
- El drama del Wolverhampton: 140 millones invertidos, colista y ocho horas sin marcar
- Athletic Club - Real Madrid, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- Fermín acelera y podría estar contra el Eintracht
- Shakira revela la cualidad que sus hijos han heredado de Gerard Piqué: 'Hay que decirlo