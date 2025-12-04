Sergi Guillot, en el Foro Deporte y Salud: "A nadie le apetece entrenar, pero todos son felices después de hacerlo"

Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, cerró el Foro Deporte y Salud de SPORT rompiendo los esquemas del resumen canónico. Porque los ejemplos de vida que se expusieron le llevaron a una reflexión global de lo que supone la actividad física para la sociedad. La primera conclusión es la evidencia “de que el deporte y la salud son un motor de transformación social”. Guillot puso como ejemplo como hasta hace poco se fumaba en los bares o “la actividad física se consideraba menor con respecto a la intelectual”.

Pese a todo el camino recorrido, sigue vigente el eterno “mucho por hacer”, para el que hay dos elementos clave: la información y los hábitos. “Hay un dicho que afirma que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, y creo que hoy lo hemos visto. Escuchaba al inicio un dato: el 40% de las personas llegan a casa sin ganas de entrenar. Me siento reflejado. Yo no conozco a nadie a quien le apetezca entrenar siempre: ni a las siete de la mañana, ni a las diez, ni a las once. Lo que sí conozco es a mucha gente que, cuando termina, se siente mejor. Así que la respuesta pasa por forzar un poco la voluntad”.

Como tercera idea, Guillot se refirió a la importancia de la ciencia. “Aunque a veces parezca que retrocedemos, días como este hacen que me reafirme”. El director general de Prensa Ibérica enfatizó una idea, la medicina personalizada: “Si logramos que la ciencia contribuya a desarrollar esa medicina personalizada, y si además nosotros avanzamos en nuestro propio autoconocimiento, estaremos mucho más cerca de vivir mejor”.

Para concluir, Guillot reiteró el compromiso de Prensa Ibérica con la información pública y con la promoción de hábitos saludables. "Este grupo tiene un origen familiar al que pertenecen instituciones como la Clínica Corachan. Nació el propósito de ayudar a las personas a desarrollarse no solo informativamente, sino también físicamente. Organizamos infinidad de actividades, colaboramos con numerosos hospitales y con múltiples iniciativas sociales. Como medio responsable, debemos seguir ayudando a que la sociedad avance", concluyó.