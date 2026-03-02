Sergi Fernández se despedirá del Barça después de 16 temporadas

Sergi Fernández quedará para siempre como una figura histórica del Barça. El capitán del equipo de hockey patines pondrá fin a su etapa cuando expire su contrato el 30 de junio de 2026, cerrando así un ciclo de 16 temporadas defendiendo la portería azulgrana. A sus 41 años, el guardameta se despedirá al término de la presente campaña convertido en un símbolo tanto para el barcelonismo como para el hockey patines.

Una carrera ejemplar

Su vínculo con este deporte comenzó en Caldes de Montbui. Desde muy joven destacó bajo palos, lo que llamó la atención del CP Vic, club en el que completó su formación. Tras una cesión de tres años, el Barça le incorporó al primer equipo. En el verano de 2010, con 25 años, “Xenxo”, como le conocen en el vestuario, aterrizó en el conjunto azulgrana. Durante 12 temporadas compartió la portería con el mítico Aitor Egurrola y, en las últimas cuatro campañas, con Carles Grau.

Un palmarés extraordinario

Desde su llegada, Fernández ha evidenciado unas condiciones sobresalientes: seguridad, serenidad y reflejos que le han convertido en un auténtico muro para los rivales. Con la camiseta del Barça suma ya 45 títulos, cifra que podría aumentar hasta 48 si logra conquistar la Copa del Rey, la WSE Champions League y la OK Liga que aún están en juego. Es el capitán del equipo desde 2024, cuando tomó el relevo de Sergi Panadero, quien se retiró con 68 trofeos y su camiseta colgada en el Palau Blaugrana junto a otras leyendas como Beto Borregán (58) y Aitor Egurrola (78).

Su carrera, reservada para muy pocos, alcanza los 60 títulos totales, además de numerosos reconocimientos individuales. En el ámbito internacional también dejó huella: cinco campeonatos de Europa y cuatro Mundiales con la selección española, además de una Copa de las Naciones y una Taça Latina. A ello se suman una Copa América con la selección catalana y, en su etapa en el CP Vic, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

ARNAU MARTÍNEZ, EL SUSTITUTO

Con la notícia confirmada de la salida de Sergi, el Barça ya tiene clara su hoja de ruta para la próxima temporada, con la llegada de Arnau Martínez al Palau Blaugrana. El joven portero, cedido al Igualada, regresara a la entidad azulgrana donde se formó desde 2016.

El guardameta ya debutó con el primer equipo en 2020 en el partido de liga con el Taradell cuando era portero del filial, siendo el más joven en defender la portería azulgrana con tan solo 17 años.