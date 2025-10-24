Serena Williams, referente y 'Princesa de Asturias'

La legendaria extenista estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 Grand Slam entre otros múltiples títulos de la WTA, el circuito del tenis femenino, recibió ayer enel Teatro Campoamor de Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025.

La princesa Leonor afirmó en la ceremonia de entrega de los galardones que “nadie podría entender hoy el tenis” sin la figura de la menor de las hermanas Williams por su extraordinario palmarés y su compromiso con la igualdad.

“Nadie podría entender hoy el tenis sin ti”, subrayó la heredera de la Corona en el Teatro Campoamor, al dirigirse a la poseedora de 23 Grand Slam y 4 oros olímpicos, de quien ha destacado que transformó este deporte en “más rápido y explosivo”, en una “forma de vivir” en la que tuvo que “desafiar muchas convenciones”.

En su intervención, la princesa asmitió que “impresiona la fuerza” con la que Williams siempre ha jugado, su “técnica impecable” y “esos casi 30 años como profesional al máximo nivel”.

También subrayó que Serena Williams ha demostrado que la grandeza “no está en ganar siempre, sino en la capacidad de levantarse, aprender y seguir adelante”.

“Y ahora, como empresaria sigues demostrando que tu espíritu competitivo también se refleja en la vida”, añadió la princesa de Asturias sobre Williams, cuya candidatura fue propuesta por Jaime Montalvo Correa, vicepresidente de Mutua Madrileña y miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025.

Para cerrar su referencia sobre la tenista retirada en el año 2022, Leonor apuntó que es “bonito” lo que Serena dice de su hermana Venus cuando afirma que “sin Venus, no habría habido Serena”.

Y ha terminó: “Las hermanas cómplices son nuestras grandes compañeras de viaje”, que el público acogió con aplausos mientras la infanta Sofía se convertía en ese momento en el foco de las miradas, incluidas las de los reyes Felipe y Letizia.

Su discurso

Durante su estancia en Oviedo para recoger el galardón, Williams participó este jueves en un encuentro con el público, al que asistieron 2.000 personas, mayoritariamente escolares, conducido por los exdeportistas Feliciano López y Theresa Zabell.

“Siempre me ha importado mucho a lo largo de mi carrera el legado que dejaba en el mundo del tenis. No solo cuántos torneos iba a ganar, sino también qué podía dejar en este deporte. Una cosa que me parecía realmente importante era conocerme a mí misma. Siempre me ha parecido muy importante la igualdad salarial. Cuando comencé en esto me esforzaba y trabajaba tanto como cualquier otro hombre y no tenía por qué ganar menos dinero. Una parte importante de mi misión era acudir a esos Grand Slams en los que no se pagaba lo mismo para tratar de entender el por qué y para responder que merecíamos cobrar lo mismo porque trabajábamos igual de duro. Para mí ha sido una lucha muy importante, así como alzar la voz por el futuro porque como deportista tu carrera puede ser muy corta. Espero que todo lo que estamos haciendo sea un trampolín para las siguientes generaciones”, se sinceró Serena ante su audiencia.

La estadounidense toma el relevo de la jugadora de bádminton Carolina Marín como ganadora de este premio, del que también son poseedores, entre otros, el tenista Rafael Nadal, la selección española de fútbol, los hermanos y jugadores de baloncesto Pau y Marc Gasol, el Maratón de Nueva York, el ciclista Miguel Induráin, el atleta Eliud Kipchoge, los pilotos Fernando Alonso, Carlos Sainz y Michael Schumacher, la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, o la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda.