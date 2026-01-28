Así será el nuevo videojuego FC27 a lo 'GTA': "Habrá un mundo abierto"

El FC, antiguamente conocido como Fifa, es uno de los juegos más populares del mundo. El mundo de los videojuegos deportivos está a punto de cambiar con la llegada de EA Sports FC 27, y uno de los elementos más comentados es el nuevo modo llamado “The Grounds”. Este modo promete llevar la experiencia de fútbol más allá del terreno de juego tradicional, ofreciendo un espacio de mundo abierto donde los jugadores podrán explorar, interactuar y sumergirse en un universo más dinámico.

El nombre “The Grounds”, se entiende como los terrenos del mundo del fútbol, un espacio donde los usuarios podrán moverse libremente y participar en actividades más allá de los partidos convencionales.

Nuevo patrocinador en EA

Según los registros de marca oficial de Electronic Arts, “FC The Grounds” fue registrado en enero de 2026, lo que confirma que EA está apostando por un modo de juego de mundo abierto dentro de su franquicia deportiva. Este es un movimiento importante que podría redefinir cómo los jugadores interactúan con el universo de FIFA.

A diferencia de los modos tradicionales centrados únicamente en partidos y torneos, The Grounds permitirá a los jugadores explorar diferentes áreas, conocer personajes, entrenar en entornos personalizados y participar en mini-juegos, ampliando la experiencia futbolística a un nivel más inmersivo y social.

El lanzamiento de este modo de mundo abierto podría marcar un antes y un después para la serie FIFA/EA FC, atrayendo tanto a jugadores tradicionales como a quienes buscan experiencias más interactivas y exploratorias dentro del universo deportivo.

Noticias relacionadas

EA Sports FC 27, la próxima entrega de la popular franquicia de fútbol, está programado para lanzarse oficialmente el 25 de septiembre de 2026.