La selección femenina junior, en la final por tercer Mundial consecutivo

La selección femenina junior de waterpolo se clasificó por tercera vez consecutiva para la final del Mundial, que se está disputando en Salvador (Brasil), al imponerse a Grecia por 11-9 tras una vibrante remontada.

El conjunto que dirige Marian Díaz estuvio a merced del cuadro griego en los dos primeros parciales (0-3 y 3-4), pero tras irse al descanso con el 3-7 comenzó la reacción que le llevó a la lucha por el oro.

España ganó el tercer periodo por 3-0 (6-7), empató a los 22 segundos del cuarto y último por medio de Irene Casada y, aunque Ariadni Karampetsou instaló el 7-8, Queralt Anton, Rita Gurri y Alba Muñoz lanzaron al equipo hispano hasta el 10-8 que acabó convirtiéndose en el definitivo 11-9.

Será la quinta final de la selección española, que ha ganado dos títulos, el último de ellos en 2021 ante la propia Grecia. En la pasada edición del Mundial, en Coimbra (Portugal), cedió ante Hungría.

Se enfrentará en esta ocasión a Estados Unidos, el conjunto más laureado con cuatro coronas. El equipo norteamericano sufrió para meterse en la final. Necesitó los penaltis para deshacerse de Italia (9-9 y 4-2).