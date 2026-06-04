La selección española que también sueña con ganar su Mundial… y no es la de fútbol

'Jumpers, orgulloso patrocinador de la selección española'. El mensaje, desplegado en una lona gigante en pleno centro de Madrid, parecía a primera vista un guiño directo a la selección de fútbol.

A pocos días del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, cualquiera podía pensar en Lamine Yamal, Pedri y compañía. Pero la letra pequeña lo cambiaba todo: la selección española patrocinada por Jumpers es la de petanca.

La acción, instalada en la calle Atocha 67, junto a la parada de Metro de Antón Martín y a pocos metros del Teatro Monumental, juega con la expectativa futbolera para dar visibilidad a un combinado mucho menos mediático, pero también con grandes aspiraciones este verano.

Porque España no solo afronta un Mundial de fútbol: la selección española de petanca también disputará su cita mundialista y lo hará como una de las grandes favoritas al título.

La campaña no busca quedarse solo en la broma. Detrás del golpe de efecto hay una reivindicación deportiva: la petanca cuenta con miles de practicantes en España, un fuerte arraigo cultural y una selección que es una auténtica potencia histórica a nivel internacional.

Sin embargo, su presencia en los medios queda habitualmente muy lejos de la atención que reciben otros deportes.

La coincidencia entre ambos Mundiales ha servido de punto de partida para una campaña que pretende dar protagonismo al equipo menos conocido.

Hasta el debut de España

La lona, de más de 200 metros cuadrados, permanecerá instalada durante quince días, hasta el 15 de junio, una fecha que coincide curiosamente con el debut de la selección española de fútbol en el Mundial ante Cabo Verde.

La acción tendrá continuidad en redes sociales, donde distintos influencers y creadores de contenido ampliarán el juego entre fútbol, petanca y cultura popular. Jumpers también activará promociones y premios durante los dos torneos, tanto el Mundial de petanca como el de fútbol.

Con esta lona gigante en el corazón de Madrid, la selección española de petanca ha logrado colarse en la conversación mundialista y compartir foco, aunque sea por unos días, con la selección de fútbol. Dos equipos españoles, un mismo verano y un objetivo común: pelear por ser campeones del mundo.

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La campaña ha sido ideada y desarrollada por Fuego Camina Conmigo, la agencia creativa responsable de una acción que vuelve a apostar por las ideas capaces de generar conversación desde el deporte, el entretenimiento y la cultura popular.