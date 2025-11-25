La selección española de Skateboarding afronta la World Cup de Street en Kitakyushu

La selección española de Street Skateboarding ya está oficialmente inmersa en la World Cup de Kitakyushu, una de las citas más importantes del World Skateboarding Tour y un punto clave en el calendario internacional. Tras varios días en Japón y con los entrenamientos oficiales ya completados, tanto en categoría masculina como femenina, el equipo nacional ha podido familiarizarse con un circuito técnico, exigente y perfectamente preparado para un campeonato del máximo nivel. Esta será la última prueba del año, a la espera de conocer el calendario de competición preolímpico para Los Ángeles 2028.

A partir del miércoles 26 de noviembre comenzará la acción con las clasificatorias femeninas, donde las skaters españolas buscarán su pase a la siguiente fase. Un día después, el jueves 27, será el turno de la categoría masculina, que también afrontará sus rondas de qualis con el objetivo de situarse entre los mejores y avanzar en la competición. Con las primeras cribas hechas, el evento entrará en su fase decisiva el viernes 28, fecha en la que tendrán lugar los cuartos de final de ambas categorías. El sábado 29 será el momento de las semifinales, una jornada que promete ser de máxima tensión deportiva, para finalmente culminar el domingo 30 con las esperadas finales que coronarán a los nuevos campeones de la World Cup.

Bajo la dirección del seleccionador nacional Alain Goikoetxea, el equipo afronta esta prueba con determinación, motivación y una clara intención de demostrar su progresión dentro del circuito mundial. La World Cup de Kitakyushu representa una oportunidad clave para seguir consolidando el nivel del Street español en el escenario internacional y para continuar sumando experiencia frente a los mejores riders del mundo. La selección española de Street estará representada por Natalia Muñoz, Daniela Terol, Abbie Burns, Valentina Krauel y Daniel Moragues.

Toda la competición podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales del Comité Nacional de Skateboarding y en la plataforma World Skate TV, donde se emitirán todas las rondas, desde las clasificatorias hasta las finales del domingo.