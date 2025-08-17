La selección española femenina junior, subcampeona del mundial

La selección española femenina junior de waterpolo se proclamó este domingo subcampeona del Mundial de la categoría disputado en Salvador de Bahía (Brasil), tras caer en la final ante la selección estadounidense por 15-16.

Una derrota en la que las pupilas de Marian Díaz, que jugaban su quinta final mundialista, la tercera consecutiva, no pudieron imponerse al ritmo marcado por Estados Unidos, que se mostró muy sólida desde el inicio. Prueba de ello es que se puso dos goles por encima al comienzo del primer tiempo que el combinado nacional remontó con tres tantos de Carlota Peñalver que instaló el 3-3 al término del primer periodo.

En el segundo, Isabel Piralkova ponía, por primera vez, por delante a España tras marcar de penalti y aunque un minuto después Raisin igualó el encuentro para las estadounidenses (4-4), Julia Cereijo lanzó al equipo hispano hasta el 6-6 sobre la bocina que dejaba todo abierto para la segunda mitad.

Tras la reanudación, Clavería volvió a adelantar a las nuestras (7-6) y a partir de ahí el partido se convirtió en un bonito toma y daca entre las dos selecciones que terminó con un doloroso 11-12 para Estados Unidos a falta de los ocho minutos finales.

En el último cuarto, que comenzó con dos tantos de la selección americana, que llego a cosechar una renta de tres goles de distancia (11-14) a falta de 4:46, las españolas no se rindieron y se quedaron sin tiempo para culminar la remontada tras anotar el 15-16 definitivo a escasos 28 segundos del final.

Las jugadoras que venían de una gran remontada ante Grecia en semifinales (perdían 3-7 al descanso) y de superar a Hungría en cuartos de final en los penaltis, consiguieron su tercera medalla consecutiva en la cita mundialista tras el título cosechado en 2021 ante Grecia y la plata en la última edición tras caer ante Hungria.