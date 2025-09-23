El 'seis de seis' femenino de Kenia entre escándalos de dopaje y el oro de Odira

El atletismo vive aún la resaca de un Mundial espectacular que llenó Tokio de duelos, momentos épicos y otro récord universal de Armand Duplantis (6,30 metros en la final de salto con pértiga). Con dominio absoluto de Estados Unidos y con España en una engañosa quinta plaza del medallero, el cado de Kenia merece capítulo aparte.

En los últimos tres lustros, este país del 'cuerno' de África vive una incesante sucesión de positivos que se ha cobrado ya casi 150, entre ellos la poseedora del récord mundial de maratón, Ruth Chepngetich. Por seguir con atletas reputados, antes 'cayeron' Jemima Sumgong (oro en maratón en Río'16), Wilson Kipsang (ex plusmarquista mundial de maratón), Asbel Kiprop (tres veces campeón del mundo de 1.500 y oro en los Juegos de Pekín'08) o Elijah Manangoi (oro en 1.500 en el Mundial de Londres'17). Es decir, los oros del 'milqui' desde 2011 hasta 2017.

World Athletics y su presidente Sebastian Coe mantienen una actuación demasiado contemplativa y tan solo fiscalizadora, mientras que el Gobierno de Kenia anunció que invertiría 28 millones de dólares para luchar contra el dopaje de 2023 a 2028, pero en los dos últimos años se han multiplicado los positivos. Con Rusia no le tembló la mano para apartarla por el 'Escándalo Rodchenkov'.

Beatrice Chebet y Faith Kipyegon deberían estar fuera de cualquier duda / AP

La mayoría de las acciones vienen bajo la presión de la AMA (Agencia Mundial Antidopaje), que semanas atrás declaró a la Agencia Antidopaje de Kenia como no conforme al Código Mundial Antidopaje después de una auditoría que empezó en mayo de 2024, con posibles sanciones a partir del 2 de octubre de 2025 si no se corrigen las deficiencias.

Y en medio de todo este ruido de sables, Kenia ganó todos los oros femeninos en el Mundial de Tokio desde 800 metros hasta la maratón, pasando por 1.500, 5.000, 10.000 y 3.000 metros obstáculos. ¡Seis de seis! Pocos se atreven a dudar de las reputadísimas Beatrice Chebet (campeona en las 12 vueltas a la pista y en las 25) o de Faith Kipyegon en su cuarto título seguido en el 'milqui'.

Siguiendo con la pista, lo de Lilian Odira en 800 en el Mundial está levantando polvareda. Junto a la defensora del título Mary Moraa como jefa de filas, a su emergente hermana Sarah y a Kelvin Loti, en las listas de salida aparecía esta atleta semidesconocida hasta unos meses atrás que se había centrado en los 400 tras ser madre en 2020.

Odira derrotó con aparente facilidad al reputado dúo británico / AP

La campeona universal inició 2024 con 2:11.73 como marca personal y meses después fue cuarta en los Juegos Africanos ¡con 2:00.81! Eso sí, fuera de la oficialidad y sin controles. Además, batió a Moraa en los Trials de Kenia con 1:59.27 y en los Juegos de París mejoró su marca en series (1:58.83) y en 'semis' (1:58.53). Lo de 2025 es de traca. En el Mundial bajo techo de Nanking superó las series (2:04.46) y reinó en Tokio con 26 años en su primer gran éxito, pero es cierto que venía de destrozar su marca tras la británica Keely Hodgkinson en la Diamond de Silesia (1:56.82).

En el Estadio Nacional tokiota ganó su serie con un sensacional registro (1:57.86) y la primera semifinal con 1:56.85. En la final fue la única que pudo cambiar en la recta y se impuso con su enésima marca personal en dos años (1:54.62) por delante de las británicas Hunter Bell y Hodgkinson. Menos mal que ha acabado la temporada, porque quizá habría acabado bajando de 1:50. De 2:11.73 hace menos de dos años a bajar tres veces en cuatro días de 1:57.

Para completar este 'sextete' triunfal, Faith Cherotich (bronce en los anteriores Mundiales y en los Juegos de París) se impuso en 3.000 metros obstáculos y la medallista olímpica de oro hace cuatro años Peres Jepchirchir derrotó por dos segundos al esprint a la etíope Tigst Assefa (2h:24.43). Por cierto, que la abisinia también perdió de manera calcada en París'24 a manos de la neerlandesa de origen etíope Sifan Hassan.