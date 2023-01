Las seis noticias de la mañana que debes conocer

Repasamos las informaciones más importantes de la mañana de este viernes 13 de enero de 2023 El futuro de Memphis y la controversia con la edad de Moukoko, entre lo más destacado

La postura del Barça en torno a la posible salida de Memphis al Atlético

El club azulgrana prefiere que Memphis Depay no fiche por el Atlético de Madrid, ya que entienden que reforzarían a un rival directo.

Desde Riad, Rafael Yuste ha asegurado que cierran filas en torno a la plantilla y el futuro de Memphis en este mercado de invierno, pero a su vez ha admitido que el club está abierto a cualquier posibilidad.

El intercambio que le propone el Atlético al Barça

En este sentido, los colchoneros enviarían Lemar al Camp Nou a cambio de Memphis, según informa 'Jijantes'. Cabe recordar que el delantero ya ha dado el 'OK' a salir al equipo madrileño, aunque el Barça no está por la labor de dejarle salir.

Alemania duda de la edad de Moukoko

El FC Barcelona se ha fijado en Moukoko para reforzarse de cara al futuro y ha surgido polémica en torno a su edad. Nacido en Camerún, el país está siendo investigado porque la mayoría de los jugadores selección Sub 17 no cumplía con su partida de nacimiento. Alemania también duda de que se cumpla y varias fuentes aseguran que tiene 22 años y no 18.

La increíble oferta que podría hacer el Al-Hilal a Messi

El futuro de Leo Messi todavía no está aclarado y, según medios árabes, el Al-Hilal, club rival del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, ofrece 300 millones al año al argentino.

La causa de esta suculenta suma de dinero sería contrarrestar el 'efecto Cristiano', un terremoto en el fútbol saudí.

¿Intercambio Brozovic - Kessié?

Según el periodista Gerard Romero, al Barça le ofrecen un intercambio Brozovic - Kessié. La dirección deportiva del Barça vería bien la operación, ya que podrían incorporar a un jugador contrastad, de 30 años, y que podría ser el relevo de Busquets en la demarcación de pivote.

La bronca de Xavi que lo cambió todo

El FC Barcelona jugará la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid, pero no le gustó la actitud pasiva de sus futbolistas y en el descanso de la prórroga se lo recriminó a sus jugadores.