Las seis noticias de la mañana que debes conocer

Repasamos las noticias más destacadas de la mañana de este lunes 17 de octubre. Tras la derrota del Barça en El Clásico y en un día marcado por la gala del Balón de Oro, el juicio de Neymar, que ha tenido lugar en la Audiencia de Barcelona, ha sido lo más relevante de la actualidad deportiva.

Neymar, Bartomeu y Rosell, en el banquillo de los acusados

El ex presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, acusado en el juicio contra Neymar, ha sido el primero en llegar a la Audiencia de Barcelona. La fiscalía pide 5 años de cárcel para el expresidente azulgrana y dos para el futbolista brasileño. Tampoco ha faltado a su cita el otro ex presidente implicado, Josep Maria Bartomeu, que ha llegado acompañado de su abogado. La empresa DIS denuncia "corrupción entre particulares" y "estafa por contrato simulado" en el fichaje de Neymar, que ha llegado entre medias de los dos ex miembros de la directiva, acompañado por sus padres.

Los reforzados del clásico

El Real Madrid fue muy superior al conjunto azulgrana, pero no todas las conclusiones del encuentro fueron negativas para un Xavi que debe tomar decisiones importantes para revertir la dinámica: futbolistas como Ferran Torres, Ansu Fati o Gavi aprovecharon un escenario de máxima exigencia para pedir paso y protagonismo.

Xavi no se toca

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, mantiene la confianza del presidente del club, Joan Laporta, y toda la junta directiva a pesar de la derrota (3-1) en Madrid ante el equipo de Ancelotti y la eliminación virtual en la Champions League. El club espera, eso sí, una rápida reacción en los dos partidos de Liga de esta semana en el Camp Nou: Villarreal y Athletic Club.

Fabio, Aranda, Emre y Rosanas, novedades en el entreno

El equipo llevó a cabo un entrenamiento de recuperación tras el partido ante el Real Madrid: Fabio, Aranda, Emre y Rosanas, del Barça Atlètic, han reforzado al equipo azulgrana. Tras los dos tropiezos ante Inter y Real Madrid, el equipo afronta un duro encuentro ante el Villarreal clave para LaLiga: la pérdida del liderato obliga a los de Xavi a sumar los tres puntos para mantenerse cerca.

Benzema, Alexia, Courtois y Gavi, los protagonistas

El Balón de Oro 2022 se decide en la jornada de hoy. El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, y la centrocampista del FC Barcelona, Alexia Putellas, son los principales aspirantes a la distinción a mejor jugador y jugadora en esta edición. Lewandowski, que recibirá el Trofeo Müller, acompañará a los principales candidatos al Trofeo Kopa y al Trofeo Yashin: Gavi y Courtois irrumpen con mucha fuerza.

El Mundial, íntegro en Movistar +

Movistar + ofrecerá en directo todos los partidos del Mundial de Catar 2022, que empieza el próximo 20 de noviembre. La plataforma digital ha anunciado un acuerdo con Mediapro en el que se contempla que se retransmitirán los 64 partidos: el canal, que llevará el nombre de Gol Mundial, tendrá emisión las 24h de manera ininterrumpida