Seis Naciones 2026: calendario completo, fechas, partidos y horarios en España

El Seis Naciones 2026 arrancará de forma inusual el jueves 5 de febrero, cuando Francia reciba a Irlanda en el Stade de France, en lo que será el partido inaugural bajo los focos y un aperitivo perfecto para abrir el campeonato.

Tras ese duelo inaugural, la acción se despliega en cinco intensas jornadas que enfrentan a las seis naciones: Francia, Irlanda, Inglaterra, Escocia, Gales e Italia.

En la primera jornada, además del Francia – Irlanda, el sábado 7 de febrero veremos a Italia contra Escocia en el Stadio Olimpico de Roma y al clásico entre Inglaterra y Gales en el Allianz Stadium de Twickenham.

Vuelve la emoción del Seis Naciones / EFE

Partidos y horarios del Seis Naciones 2026

Jornada 1: Jueves 5 febrero: Francia – Irlanda (Stade de France) 20:10 horas (CET)

– (Stade de France) 20:10 horas (CET) Sábado 7 febrero: Italia – Escocia (Stadio Olimpico) 14:10 horas (CET)

– (Stadio Olimpico) 14:10 horas (CET) Sábado 7 febrero: Inglaterra – Gales (Allianz Stadium, Twickenham) 17:40 horas (CET) Jornada 2: Sábado 14 febrero: Irlanda – Italia (Aviva Stadium) 15:10 horas (CET)

– (Aviva Stadium) 15:10 horas (CET) Sábado 14 febrero: Escocia – Inglaterra (Murrayfield) 17:40 horas (CET)

– (Murrayfield) 17:40 horas (CET) Domingo 15 febrero: Gales – Francia (Principality Stadium) 16:10 horas (CET) Jornada 3: Sábado 21 febrero: Inglaterra – Irlanda (Allianz Stadium) 15:10 horas (CET)

– (Allianz Stadium) 15:10 horas (CET) Sábado 21 febrero: Gales – Escocia (Principality Stadium) 17:40 horas (CET)

– (Principality Stadium) 17:40 horas (CET) Domingo 22 febrero: Francia – Italia (Stade Pierre-Mauroy) 15:10 horas (CET) Jornada 4: Viernes 6 marzo: Irlanda – Gales (Aviva Stadium) 21:10 horas (CET)

– (Aviva Stadium) 21:10 horas (CET) Sábado 7 marzo: Escocia – Francia (Murrayfield) 15:10 horas (CET)

– (Murrayfield) 15:10 horas (CET) Sábado 7 marzo: Italia – Inglaterra (Stadio Olimpico) 16:40 horas (CET) Jornada 5: Sábado 14 marzo: Irlanda – Escocia (Aviva Stadium) 15:10 horas (CET)

– (Aviva Stadium) 15:10 horas (CET) Sábado 14 marzo: Gales – Italia (Principality Stadium) 17:40 horas (CET)

– (Principality Stadium) 17:40 horas (CET) Sábado 14 marzo: Francia – Inglaterra (Stade de France) 20:10 horas (CET)

¿Cuándo se acaba el Seis Naciones 2026?

El cierre épico llegará el 14 de marzo, con un triple enfrentamiento compuesto por Irlanda vs Escocia, Gales vs Italia y el esperado Francia vs Inglaterra en París, que bien podría decidir el campeón si las puntuaciones están apretadas.

Además, clásicos como el Calcutta Cup entre Inglaterra y Escocia, el siempre vibrante Le Crunch entre Francia e Inglaterra o los duelos celtas entre Irlanda y Gales prometen rivalidades renovadas y mucho drama hasta la última jornada.

Así funciona el Seis Naciones: formato y puntos

El formato mantiene la tradicional estructura de liga a una sola vuelta, donde cada selección disputará cinco encuentros para sumar puntos y optar a la prestigiosa corona del Seis Naciones.

A lo largo del torneo, todos juegan contra todos en un formato que premia con 4 puntos la victoria, con 2 el empate y con 0 la derrota.

Francia ganó el Seis Naciones en 2025 / AP

Además, existe la posibilidad de sumar puntos adicionales si se cumplen algunos condicionantes especiales, como vencer por 4 ensayos o más o perder por 7 puntos o menos.

