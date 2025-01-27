Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RUGBY

Seis Naciones 2026: calendario completo, fechas, partidos y horarios en España

La edición de 2026 arranca el jueves 5 de febrero con un duelo estelar entre Francia e Irlanda

Imagen del Seis Naciones de 2025

Imagen del Seis Naciones de 2025 / AP

David Boti

David Boti

Barcelona

El Seis Naciones 2026 arrancará de forma inusual el jueves 5 de febrero, cuando Francia reciba a Irlanda en el Stade de France, en lo que será el partido inaugural bajo los focos y un aperitivo perfecto para abrir el campeonato.

Tras ese duelo inaugural, la acción se despliega en cinco intensas jornadas que enfrentan a las seis naciones: Francia, Irlanda, Inglaterra, Escocia, Gales e Italia.

En la primera jornada, además del Francia – Irlanda, el sábado 7 de febrero veremos a Italia contra Escocia en el Stadio Olimpico de Roma y al clásico entre Inglaterra y Gales en el Allianz Stadium de Twickenham.

Vuelve la emoción del Seis Naciones

Vuelve la emoción del Seis Naciones / EFE

Partidos y horarios del Seis Naciones 2026

Jornada 1:

  • Jueves 5 febrero: Francia Irlanda (Stade de France) 20:10 horas (CET)
  • Sábado 7 febrero: Italia Escocia (Stadio Olimpico) 14:10 horas (CET)
  • Sábado 7 febrero: Inglaterra Gales (Allianz Stadium, Twickenham) 17:40 horas (CET)

Jornada 2:

  • Sábado 14 febrero: Irlanda Italia (Aviva Stadium) 15:10 horas (CET)
  • Sábado 14 febrero: Escocia Inglaterra (Murrayfield) 17:40 horas (CET)
  • Domingo 15 febrero: Gales Francia (Principality Stadium) 16:10 horas (CET)

Jornada 3:

  • Sábado 21 febrero: Inglaterra Irlanda (Allianz Stadium) 15:10 horas (CET)
  • Sábado 21 febrero: Gales Escocia (Principality Stadium) 17:40 horas (CET)
  • Domingo 22 febrero: Francia Italia (Stade Pierre-Mauroy) 15:10 horas (CET)

Jornada 4:

  • Viernes 6 marzo: Irlanda Gales (Aviva Stadium) 21:10 horas (CET)
  • Sábado 7 marzo: Escocia Francia (Murrayfield) 15:10 horas (CET)
  • Sábado 7 marzo: Italia Inglaterra (Stadio Olimpico) 16:40 horas (CET)

Jornada 5:

  • Sábado 14 marzo: Irlanda Escocia (Aviva Stadium) 15:10 horas (CET)
  • Sábado 14 marzo: Gales Italia (Principality Stadium) 17:40 horas (CET)
  • Sábado 14 marzo: Francia Inglaterra (Stade de France) 20:10 horas (CET)

¿Cuándo se acaba el Seis Naciones 2026?

El cierre épico llegará el 14 de marzo, con un triple enfrentamiento compuesto por Irlanda vs Escocia, Gales vs Italia y el esperado Francia vs Inglaterra en París, que bien podría decidir el campeón si las puntuaciones están apretadas.

Además, clásicos como el Calcutta Cup entre Inglaterra y Escocia, el siempre vibrante Le Crunch entre Francia e Inglaterra o los duelos celtas entre Irlanda y Gales prometen rivalidades renovadas y mucho drama hasta la última jornada.

Así funciona el Seis Naciones: formato y puntos

El formato mantiene la tradicional estructura de liga a una sola vuelta, donde cada selección disputará cinco encuentros para sumar puntos y optar a la prestigiosa corona del Seis Naciones.

A lo largo del torneo, todos juegan contra todos en un formato que premia con 4 puntos la victoria, con 2 el empate y con 0 la derrota.

Francia ganó el Seis Naciones en 2025

Francia ganó el Seis Naciones en 2025 / AP

Además, existe la posibilidad de sumar puntos adicionales si se cumplen algunos condicionantes especiales, como vencer por 4 ensayos o más o perder por 7 puntos o menos.

Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa del Seis Naciones, con todos los resultados de los partidos de las cinco jornadas que componen la competición

