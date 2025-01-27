RUGBY
Seis Naciones 2026: calendario completo, fechas, partidos y horarios en España
La edición de 2026 arranca el jueves 5 de febrero con un duelo estelar entre Francia e Irlanda
El Seis Naciones 2026 arrancará de forma inusual el jueves 5 de febrero, cuando Francia reciba a Irlanda en el Stade de France, en lo que será el partido inaugural bajo los focos y un aperitivo perfecto para abrir el campeonato.
Tras ese duelo inaugural, la acción se despliega en cinco intensas jornadas que enfrentan a las seis naciones: Francia, Irlanda, Inglaterra, Escocia, Gales e Italia.
En la primera jornada, además del Francia – Irlanda, el sábado 7 de febrero veremos a Italia contra Escocia en el Stadio Olimpico de Roma y al clásico entre Inglaterra y Gales en el Allianz Stadium de Twickenham.
Partidos y horarios del Seis Naciones 2026
Jornada 1:
- Jueves 5 febrero: Francia – Irlanda (Stade de France) 20:10 horas (CET)
- Sábado 7 febrero: Italia – Escocia (Stadio Olimpico) 14:10 horas (CET)
- Sábado 7 febrero: Inglaterra – Gales (Allianz Stadium, Twickenham) 17:40 horas (CET)
Jornada 2:
- Sábado 14 febrero: Irlanda – Italia (Aviva Stadium) 15:10 horas (CET)
- Sábado 14 febrero: Escocia – Inglaterra (Murrayfield) 17:40 horas (CET)
- Domingo 15 febrero: Gales – Francia (Principality Stadium) 16:10 horas (CET)
Jornada 3:
- Sábado 21 febrero: Inglaterra – Irlanda (Allianz Stadium) 15:10 horas (CET)
- Sábado 21 febrero: Gales – Escocia (Principality Stadium) 17:40 horas (CET)
- Domingo 22 febrero: Francia – Italia (Stade Pierre-Mauroy) 15:10 horas (CET)
Jornada 4:
- Viernes 6 marzo: Irlanda – Gales (Aviva Stadium) 21:10 horas (CET)
- Sábado 7 marzo: Escocia – Francia (Murrayfield) 15:10 horas (CET)
- Sábado 7 marzo: Italia – Inglaterra (Stadio Olimpico) 16:40 horas (CET)
Jornada 5:
- Sábado 14 marzo: Irlanda – Escocia (Aviva Stadium) 15:10 horas (CET)
- Sábado 14 marzo: Gales – Italia (Principality Stadium) 17:40 horas (CET)
- Sábado 14 marzo: Francia – Inglaterra (Stade de France) 20:10 horas (CET)
¿Cuándo se acaba el Seis Naciones 2026?
El cierre épico llegará el 14 de marzo, con un triple enfrentamiento compuesto por Irlanda vs Escocia, Gales vs Italia y el esperado Francia vs Inglaterra en París, que bien podría decidir el campeón si las puntuaciones están apretadas.
Además, clásicos como el Calcutta Cup entre Inglaterra y Escocia, el siempre vibrante Le Crunch entre Francia e Inglaterra o los duelos celtas entre Irlanda y Gales prometen rivalidades renovadas y mucho drama hasta la última jornada.
Así funciona el Seis Naciones: formato y puntos
El formato mantiene la tradicional estructura de liga a una sola vuelta, donde cada selección disputará cinco encuentros para sumar puntos y optar a la prestigiosa corona del Seis Naciones.
A lo largo del torneo, todos juegan contra todos en un formato que premia con 4 puntos la victoria, con 2 el empate y con 0 la derrota.
Además, existe la posibilidad de sumar puntos adicionales si se cumplen algunos condicionantes especiales, como vencer por 4 ensayos o más o perder por 7 puntos o menos.
Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa del Seis Naciones, con todos los resultados de los partidos de las cinco jornadas que componen la competición
