Seis estrellas del Mundial de Atletismo en pista cubierta

El Kujawsko-Pomorska Arena Torun acogerá del viernes 20 al domingo 22 de marzo la vigesimosegunda edición del Mundial de Atletismo bajo techo con una pléyade de estrellas y 22 atletas españoles que tratarán al menos de igualar los tres bronces logrados del año pasado en Nanking.

Esos tres medallistas estarán ausentes en tierras polacas: la embarazada Ana Peleteiro (triple salto) y Fátima Diame y Lester Lescay (longitud), quienes no lograron la mínima exigida por World Athletics ni se clasificaron por ranking en el 'Road to Kujawy Pomorze' (así se llama la región).

A nivel internacional también habrá importantes ausencias como los estadounidenses Grant Holloway (60 metros vallas), Josh Hoey (800) y Ryan Crouser (peso), el noruego Jakob Ingebrigtsen (1.500 y 3.000), su compatriota Sander Skotheim (heptatlón), el campeón olímpico hispanocubano Jordan Díaz (triple), la etíope Gudaf Tsegay (1.500 y 3.000) o la finlandesa Saga Vanninen (pentatlón).

En el capítulo de estrellas, el sueco Armand Duplantis es sin duda el gran protagonista en una cita para la que añadimos otros cinco protagonistas sobre el papel: la británica Keely Hodgkinson (800), el esperado regreso de la venezolana Yulimar Rojas tras su grave lesión (triple), la estadounidense Anna Hall (pentatlón), el británico Josh Kerr (3.000) y el emergente búlgaro Bozhidar Saraboyukov (longitud).

Armand Duplantis

La temporada en pértiga masculina había empezado con el sensacional salto del griego 'Manolo' Karalis, quien se fue a 6,17 en Atenas para situarse segundo de la historia por delante del galo Renaud Lavillenie (6,16). Duplantis se había mantenido en segundo plano hasta el pasado jueves, cuando saltó a la primera 6,31 en el 'Mondo Classic' de Uppsala (Suecia) para lograr a los 26 años su decimoquinto récord universal.

El sueco nacido en Lafayette (Luisiana) es hijo del expertiguista estadounidense Greg Duplantis y ha vivido desde la infancia con un saltadero en la parte trasera de su casa, enamorado de una disciplina en la que ha hecho historia y sigue empeñado en elevar más su plusmarca hacia el cielo. El escandinavo, metido ahora también a cantante, es el más rápido, el más técnico en la gestión del salto y el que mejor gestiona el paso del listón.

El sueco Armand Duplantis es el gran icono actual del atletismo / EUROPA PRESS

Duplantis buscará su cuarto oro consecutivo en una cita en la que fue sexto en su debut en Birmingham'18 con 18 años (5,70 metros). Desde entonces, oro en Belgrado'22 (6,20, récord mundial), en Glasgow'24 (6,05) y Nanking'25 (6,05). Si lo logra, tendrá más títulos que en Juegos Olímpicos (dos), en Mundiales al aire libre (tres), en Europeos al aire libre (tres) y en pista cubierta (uno, precisamente en Torun en 2021).

Hablar de rivales parece una osadía y aún más tras su exhibición de la semana pasada. El único rival de 'Mondo' es él mismo y si consigue estar cerca de sus marcas, no habrá quien lo inquiete. En todo caso, Karalis con sus 6,17, el noruego Sondre Guttormsen con su reciente récord personal (6,06) y, más atrás, el estadounidense Zachery Bradford (6,01) y el australiano Kurtis Marschall (6,00).

Josh Kerr

El escocés (28 años) fue una de las sensaciones en los Mundiales al aire libre de Budapest'23 en los 1.500 metros, ya que fue el más listo y cambió en el momento clave en la última recta para derrotar al astro noruego Jakob Ingebrigtsen en una repetición de lo sucedido un año antes en Eugene con otro británico, el inglés Jake Wightman. Ambos impidieron el 'doblete' del escandinavo tras sus victorias en 5.000.

Hijo de un jugador de rugby, su hermano Jake llegó a jugar un partido internacional con el 'XV del Cardo'. Josh Kerr empezó a correr a los ocho años y, tras varias negativas, cumplió su sueño de competir en la NCAA al ser 'fichado' por la Universidad de Nuevo México en Albuquerque. Allí se proclamó tres veces campeón universitario de 1.500 y en 2015 logró el oro en el Europeo sub'23 en esa prueba.

El británico Josh Kerr es un espectáculo en la pista / EFE

Fue sexto en el Mundial de Doha'19 y en los Juegos de Tokio'20 se colgó el bronce tras Ingebrigtsen y el keniano Timothy Cheruiyot. En 2023 dio el 'pelotazo' en los Mundiales de Budapest y al año siguiente reinó en pista cubierta junto a su casa, en Glasgow. También planteó muy bien la final en los Juegos de París'24, pero no pudo con el gran final del estadounidense Cole Hocker, quien lo superó por tan solo 14 centésimas.

Kerr probará suerte en Torun en unos 3.000 en los que marcha vigésimo del año (7:37.34), si bien su marca personal (7:30.14) lo situarían tercero de 2026. Sin el podio del año pasado (Ingebrigtsen, el etíope Aregawi y el estadounidense Luke Houser), sus rivales serán el sudafricano Tshepo Tshite (ganador del World Tour), el francés Yann Schrub, el irlandés Andy Coscoran y precisamente Nuguse. Y... ojo con Mariano García y con Carlos Sáez.

Bozhidar Saraboyukov

El búlgaro, de casi dos metros de altura y 21 años, es el más desconocido de este ramillete de figuras, pero merece ser incluido por haber logrado uno de los grandes hitos de esta temporada de invierno: ser campeón de su país en salto en largo con unos sensacionales 8,45 metros (líder del año), en triple salto con 16,61 (26º del año) y en salto de altura con 2,28 (11º en este 2026).

Con esas marcas, Bozhidar Saraboyukov habría logrado tres oros en los Campeonatos de España, superando al renacido Eusebio Cáceres en longitud (8,19), a Eneko Carrascal en triple (16,20) y a Pablo Martínez en altura (2,17). Eso se explica por su formación como atleta de combinadas, ya que tiene también 11,18 en 100 lisos y 15,75 en 110 vallas; con 8,45 y 2,28 se iría a 2.249 puntos en estas dos pruebas... cuando casi nadie alcanza los 2.000.

El búlgaro Bozhidar Saraboyukov, el 'rey' de los saltos / INSTAGRAM

Con sus larguísimas piernas, apuntaba a estrella cuando, muy descoordinado, fue plata en 2020 en el Mundial sub'20 de Cali (2,10) y 11º en longitud (7,51). Después fue plata en el Europeo sub'20 de Jerusalén en 2023 en longitud con 8,22 (a un centímetro del italiano Mattia Furlani) y en triple con 16,25, así como en 2025 en el Europeo sub'23 en longitud (8,21). Y el año pasado reinó en el Europeo bajo techo con 8,13, vengándose de Furlani (8,12).

¿Es favorito este atleta de Harmanli, una localidad de 20.000 habitantes casi fronteriza con Turquía? No, pero sí es uno de ellos. Sus rivales serán el citado Furlani (8,39 este año y marca personal) y el laureadísimo griego Miltiadis Tentoglou (8,27 en 2026 y 8,65 de marca personal), actual campeón olímpico y europeo al aire libre, aunque no participó en el último Mundial bajo techo y fue 11º al aire libre en Tokio'25. Y ojalá esté ahí Eusebio Cáceres.

Yulimar Rojas

La venezolana es otro de los grandes nombres propios de estos Campeonatos. La mejor triplista de la historia los asombrosos 15,74 metros que saltó hace tres años en los Mundiales bajo techo de Belgrado regresa a una gran competición desde su oro en los Mundiales al aire libre de Budapest. Todo estaba encaminado hacia su segundo oro olímpico en París, pero el tendón de Aquiles tenía otra idea.

En un entrenamiento, la atleta del FC Barcelona sufrió una rotura del tendón de Aquiles izquierdo en abril de 2024 al caer en un salto. Desde entonces, inició un largo camino en el CAR de Sant Cugat y se puso en las mejores manos posibles, las del catalán Miquel Àngel Cos, recuperador y fisio de la Federación Española de Atletismo (RFEA). Muchas medallas tras graves lesiones llevan su sello.

La venezolana Yulimar Rojas, un orgullo para el Barça / INSTAGRAM

La 'Reina del Caribe' trató de regresar el año pasado en los Mundiales de Tokio, pero no logró la mínima en triple salto ni en salto de longitud. Cuatro veces campeona mundial al aire libre y tres en pista cubierta, parte como gran favorita y como líder del año gracias a los 14,95 metros que saltó el pasado 14 de febrero en el Velòdrom Luis Puig de Valencia, que será la sede del Europeo del año que viene.

Estando a tope, Yulimar Rojas no tiene rivales, aunque en Budapest'23 era octava hasta saltó 15,08 en la última ronda. Sin Peleteiro, su gran oponente será la cubana Leyanis Pérez-Hernández (14,75), campeona mundial al aire libre y bajo techo. Citar también a la dominiquesa Thea Lafond (14,62), a la senegalesa Saly Sarr (14,55) y a la serbia Ivana Spanovic (14,41), tres veces oro mundial y cinco de Europa... en longitud.

Keely Hodgkinson

A sus 24 años, la británica ha sido la otra gran figura de lo que va de año con un extraordinario récord mundial en 800 metros, prueba en la que las cinco mejores marcas de la historia son europeas. Keely Hodgkinson llegó el pasado 19 de febrero al Meeting Hauts-de-France-Pas-de-Calais en el 'templo' de Lievin con el objetivo de superar los 1:55.82 que tenía la eslovena Jolanda Ceplak desde el 3 de marzo de 2002.

Ese día nació la campeona olímpica de 800 en una casualidad extraordinaria. Mientras Ceplak hacía historia en Viena, Rachel y Dean Hodgkinson tenían en Wigan a la futura estrella. Keely cumplió su meta con pasos de 26.80, 56.01 (113 centésimas más rápida que la balcánica), 1:25.06 y 1:54.87, sin duda favorecida por el trabajo que ha hecho últimamente en la distancia inferior, los 400 (bronce en 2023 en el Europeo sub'23).

La británica Keely Hodgkinson logró el oro olímpico en París / EFE

Sus principales logros son el oro en los Juegos de París'24, la plata en los de Tokio'20, dos oros europeos al aire libre y otros dos bajo techo. Eso sí, nunca ha reinado en unos Mundiales de verano (plata en Eugene'22 y en Budapest'23, y bronce en Tokio'25) y debutará en los Mundiales en pista cubierta (se lesionó antes de los de 2022, en 2024 priorizó los Juegos y el año pasado tuvo problemas físicos).

Capaz de moverse con habilidad en todo tipo de carrera y superior en el esprint, los rivales de Hodgkinson están lejos. Destacan la suiza Audrey Werro con 1:57.27 como marca del año (actual campeona europea sub'23), la etíope Tsige Duguma con 1:58.83 (plata en París'24 y oro en los Mundiales de 2024) y quizá la jamaicana Natoya Goule con 1:59.47. Ahí estarán también las españolas Lorea Ibarzabal y la joven sensación Rocío Arroyo.

Anna Hall

La estadounidense es la 'atleta perfecta', a imagen y semejanza del estadounidense Dan O'Brien o del británico Daley Thompson en los años 80, conocido como 'hombre' 10 y estrella de los primeros videojuegos de atletismo con gráficos casi cómicos y que mantuvieron horas y horas ante la pantalla a los 'cuarentones' y 'cincuentones' de ahora. Es una de las pruebas más claras del Mundial: salvo fiasco, Anna Hall ganará su primer gran oro en pentatlón.

Con 24 años, en torno a 1,80 metros de altura y un físico fibrado y potente, la de Denver alcanzó el año pasado con su título en heptatlón en los Mundiales de Tokio. Atrás quedaban su oro en heptatlón y su plata en 400 vallas en los Campeonatos de la NCAA en 2022 o su oro en heptatlón en los Panamericanos en 2019. Su progresión mundialista al aire libre es excelente: bronce en Eugene'22, plata en Budapest'23 y oro en 2025.

La estadounidense Anna Hall es la 'combinera' perfecta / INSTAGRAM

Con 4.831 puntos esta temporada, lidera el ránking mundial por delante de las polacas Paulina Ligarska (4.705) y la potente Adrianna Sulek (4.667), así como de la británica Abigail Pawlett (4.675). Una pena la ausencia de la catalana María Vicente, quien sigue trabajando para el Europeo de Birmingham con altas expectativas. Tampoco estarán la belga Nafissatou Thiam ('recordwoman' mundial con 5.055) ni la británica Johnson-Thompson (5.000).

Anna Hall tiene la cuarta mejor marca mundial de todos los tiempos con 5.004 puntos y podría atacar el citado récord universal de 'Nafi' en un ranking en el que también tiene por delante a Sulek (5.014 hace tres años) y a la poderosa Nataliya Dobrynska (5.013). La clave estará en el lanzamiento de peso, la única prueba que se atraganta a la estadounidense, una atleta casi tan famosa por el modelaje como por sus éxitos en la pista... ¡No se la pierdan!