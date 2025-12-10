Seis españoles, a por las medallas en Dubai en el 'Mundial de los millones'

El 'millonario' Mundial Masculino de Boxeo de la Asociación International de Boxeo (International Boxing Association, IBA) que se disputa en Dubai encara su recta final con la mente puesta en las finales del sábado. En marzo, la localidad serbia de Nis acogió el femenino.

Pese a que España se unió a World Boxing (la nueva organización creada exprofeso para la clasificación olímpica por una cacicada del Comité Olímpico Internacional), el presidente federativo Felipe Martínez decidió mantenerse en la IBA con un argumento palmario.

"¿Cómo voy a decirles a los boxeadores que no pueden ir a ganar bastante dinero cuando en World Boxing reciben cero euros?", dijo. No le falta razón, ya que la IBA repartirá en Dubai 8,32 millones de dólares (7,14 millones de euros). Y en el Mundial de World Boxing en Liverpool los púgiles se jugaban tan solo medallas.

España acudía con ocho púgiles, entre ellos los medallistas olímpicos Ayoub Ghadfa y Enmanuel Reyes Pla. Junto a ellos, están Rafa Lozano Jr., Adrián Fresneda, Oier Ibarretxe, Gazi Jalidov, Enrique Kakulov, los hermanos Carlos y Frank Martínez, Martín Molina y Sergio Martínez, de los que seis siguen en competición.

La peor noticia llegó en dieciseisavos en el superpesado con la lesión en el bíceps del brazo izquierdo del primer preclasificado Ayoub Ghadfa que motivó su retirada en el primer minuto de su debut en Dubai ante el cubano Fernando Arzola. Mal año, ya que se perdió por lesión el Mundial de World Boxing del pasado verano.

Por su parte, el 'Profeta' Reyes Pla (peso pesado) superó por 4-1 al kazajo Nurmagamed Yussupov y se jugará el pase a las medallas en cuartos contra el armenio Narek Manasyan, quien superó en octavos al australiano Leo Nicolson después de que el árbitro parase el combate.

Rafa Lozano, seleccionador español amateur y olímpico / IBA

En el peso mosca, el excampeón continental Martín Molina cayó de forma inesperada en octavos contra el cubano Giovis Salfrán, quien lo sorprendió en el primer minuto. En el gallo, el cuartofinalista olímpico Rafa Lozano Jr. empezó arrasando al keniano Shaffi Bakari (5-0) y superó también por 5-0 al azerbaiyano Zalim Suleymanov.

En el pluma, Carlos Martínez venció al filipino Jayson Mama y en octavos al luso Sérgio Rodrigues (ambos por 5-0). En el ligero, Enrique Kakulov venció al suazi Chawe Gamedze (5-0) y cayó en cuartos como estaba 'cantado' ante el favorito kazajo Abdumalik Khalokov (oro olímpico pluma en París'24 y mundial en -60 kg.

Rafa Lozano Jr. aspira a todo en Dubai / IBA

El vizcaíno Oier Ibarretxe (tercer preclasificado) cayó sin paliativos en los dieciseisavos del superligero contra el ruso Ilya Popov (5-0) y en el superwelter Frank Martínez superó en octavos al esrilanqués Gedara Rupassara (4-1) tras ganar por KO al zambiano Jonathan Mwiinga.

En el peso medio Sergio Martínez está a una victoria de las medallas y se medirá en cuartos al maliense Djibril Traoré tras ganar por KO al luso Diogo Semedo al tayiko Shokhobzhon Shukurov (4-3). El hispanoruso Gazi Jalidov disputará los cuartos en el supermedio ante el armenio Artush Hovhannisyan tras ganar al ugandés Abubakar Malindi Mutyaba y al santaluciense John Didier (en ambos casos el árbitro paró la pelea).

Adrián Fresneda no pudo con Peter Pita / IBA

Por último, en el crucero el hispanocubano Adrián Fresneda (nacionalizado hace un año) obligó al árbitro a detener su combate frente al caboverdiano Israel Nzewi, pero perdió en octavos ante un púgil inferior como congoleño Peter Pita por 4-3 tras ganar por 0-5 el primer asalto y después de un desfavorable 'bout review' (revisión de la pelea).