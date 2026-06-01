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FÚTBOL SALA

El segundo (y posible definitivo) asalto, en Valdepeñas

El conjunto azulgrana puede sellar el pase a semifinales ganando en el Complejo Deportivo Virgen de la Cabeza

El Barça buscará la victoria ante el Valdepeñas

El Barça buscará la victoria ante el Valdepeñas / @FCBfutbolsala

Jordi Delgado

Jordi Delgado

Tras el emotivo homenaje de despedida a Sergio Lozano, el FC Barcelona busca este lunes en Valdepeñas una nueva victoria en el segundo partido de la serie de los cuartos de final del play-off por el título de la Liga de fútbol sala ante el Viña Albali Valdepeñas, con el objetivo de sellar su pase a la siguiente ronda.

Los de Javi Rodríguez se impusieron por 4-1 en el primer partido y trataran de conseguir una nueva victoria para no tener que jugar un tercer partido en Ciudad Real.

Como en el primer partido de la fase, el pabellón local homenajeará a una leyenda, en este caso del Valdepeñas. Boyis, que no jugará el partido, será homenajeado tras confirmarse su no continuidad conjunto vinatero.

Los lesionados Adolfo y Lucas Granda seguirán siendo baja para el conjunto azulgrana. La nota positiva para los de Javi Rodríguez es el regreso de Pol Pacheco, que vuelve a una convocatoria tras dejar atrás sus problemas físicos y podrá contribuir en el intento de sellar el pase a las semifinales.

El partido se disputará en el Complejo Deportivo Virgen de la Cabeza a partir de las 21:00 horas y se podrá ver en vivo y gratis en Teledeporte y en Esport3.

El arbitraje estará a cargo de los andaluces Carrillo Arroyo y Cordero Gallardo.

En la otra eliminatoria ya resuelta de la jornada, Jaén Paraíso Interior se impuso este domingo a ElPozo Murcia por 5-3 en el Olivo Arena e igualó la serie, que se decidirá en un tercer y definitivo encuentro.

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Este lunes también se disputarán los segundos partidos de las eliminatorias entre Movistar Inter y Jimbee Cartagena, con ventaja para los madrileños tras su triunfo a domicilio (3-5), y entre Quesos El Hidalgo Manzanares y Palma Futsal, donde los baleares afrontan un duelo clave después de caer en casa en el primer choque (1-2).

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