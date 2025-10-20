Segunda 'paliza' de las Guerreras con rumbo al Europeo de 2026

La selección española femenina de balonmano prolongó su inmaculado camino hacia el Europeo 2026 tras imponerse este domingo por un contundente 22-38 a Israel, en un encuentro que las Guerreras dejaron sentenciado antes de concluir la primera parte y que se disputó en una sede neutral, Bratislava.

Israel - España (balonmano femenino, Clasificación para el Europeo de 2026), 19/10/2025 CLASIFICACIÓN PARA EL EUROPEO DE 2026 ISR 22 38 ESP Alineaciones ISRAEL, 22 (7+15): Naama Zelig (p.) (Gaya Noy Ben Zikry, p.s.), May Ulzari, Shir Gavza (4), Shahar Dagan, Keren Katrin Teplitsky (1), Shira Gerbi, Yael Shoham (2), Osher Cohen, Sharon Akler, Anna Lezinska (4), Amit Izak, Chen Malakan, Mor Shaul (3), Shira Eden Vakrat (6, 3p) y Hanna Storozhuk (2). ESPAÑA, 38 (18+20): Nicole Wiggins (p.) (Lucía Prades, p.s.), Ona Vegué (7, 1p), Maitane Echeverria (4), Ester Somaza (2), Paula Arcos (1), Danila So Delgado (5), Kaba Gassama (1), Alicia Fernández (3, 1p), María Prieto (5), Anne Erauskin (2), Elba Álvarez (3), Lyndie Tchapchet (1), Carmen Arroyo (1), Maddi Bengoetxea (1) y Lisa Oppedal (2).

Las de Ambros Martín, que venían de golear a Grecia por 35-15 en el primer partido de la fase de clasificación, se tomaron el partido muy en serio y a los 20 minutos ya dominaban por un sonoro 4-15. De nada sirvieron los hasta dos tiempos muertos que solicitó el preparador hebreo para tratar de reconducir la situación.

Pero nada podía detener a las Guerreras, que lideradas en ataque por la emergente Danila So Delgado, que cerró la primera mitad con cinco dianas, y en defensa por la guardameta Nicole Wiggins, que alcanzó el descanso con un 46 por ciento de paradas, desarbolaron por completo a su rival. Goles y paradas que permitieron a España concluir el primer período con una renta de once goles (7-18).

Una circunstancia que no impidió que el equipo español lograse ampliar todavía más su ventaja en la segunda mitad como reflejó el 22-38 final que afianzó al conjunto español en la primera plaza del grupo 6, eso sí, empatada a puntos con Austria, que como las Guerreras cuentan por victorias sus partidos.