El sector del fitness se dispara en España con cifras espectaculares

El sector del fitness en España alcanzó en 2025 un volumen de 3.235 millones de euros, unas cifras que confirman su crecimiento en una sociedad cada vez más enfocada en el bienestar físico y mental. Con un total de 5.806 centros fitness que prestan servicio a 8,3 millones de usuarios, de los cuales 7 millones son abonados, la tasa de penetración se sitúa en un notable 16,5% etre la población mayor de 15 años.

Así lo recoge el I Informe Anual del Sector del Fitness en España: situación 2025 y perspectivas 2026, elaborado por la Fundación España Activa, en colaboración con Deloitte y con el apoyo de la Federación Nacional de Instalaciones Deportivas (FNEID). Este primer análisis ofrece una visión completa del sector en nuestro país, su evolución reciente y sus perspectivas de futuro, y pone de relieve el papel estratégico del fitness como motor de salud pública, dinamización económica y activación de la población, en un contexto marcado por el crecimiento sostenido de la demanda y la transformación del sector.

España, que actualmente cuenta con una alta diversidad de operadores y creciente concentración de la demanda, tiene, con 9.480 centros deportivos, un ecosistema diverso formado principalmente por centros fitness, municipales y boutique. Aunque el 69% de los centros está gestionado por operadores individuales, las cadenas concentran el 68% de los abonados y el 65% de los usuarios, lo que evidencia su mayor capacidad de captación. A nivel territorial, Madrid, Cataluña y Andalucía reúnen más de la mitad de los centros y abonados.

Presentación del I Informe del sector del Fitness / España Activa

Los jóvenes impulsan una sociedad cada día más sana

El 87% de los españoles practica ejercicio de forma habitual, muy por encima de la media europea. La actividad física se consolida como un hábito transversal entre generaciones, con especial intensidad en la Generación Z, donde alcanza el 93%. Por género, la práctica también se mantiene elevada, con un 91% en hombres y un 84% en mujeres. Además, cerca de la mitad de los usuarios combina centros deportivos, aire libre y hogar.

Así pues, el sector afronta 2026 con optimismo: el 88% de los operadores prevé crecer y solo un 3% anticipa una evolución negativa. Las fusiones y adquisiciones seguirán siendo un eje clave, impulsadas por el interés inversor y la consolidación de las cadenas. En 2025 ya se registró una actividad destacada, especialmente en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Un sector clave para el futuro: salud, tecnología y personalización

El fitness vive un momento de fuerte impulso, marcado por la creciente relación entre actividad física y salud. El futuro del sector estará condicionado por la expansión del wellness, la personalización de servicios, el uso de la tecnología y una mayor conexión con la prevención sanitaria.

Jaime Lissavetzky, presidente de Fundación España Activa / España Activa

Valoración del informe

El informe ha sido presentado en Madrid con la presencia del director del Gabinete de Presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD), Juan Luis Soto: “Desde el CSD valoramos muy positivamente este informe, que ofrece la radiografía más completa del sector del fitness hasta la fecha. Los datos confirman que es una industria generadora de empleo, crecimiento económico y cohesión social, además de un pilar para el bienestar físico y mental”.

El acto de presentación también ha contado con la participación de Jaime Lissavetzky, presidente de Fundación España Activa; Adolfo Ruiz, presidente de FNEID; y Alberto Puente, socio de Deloitte, quien puso de relieve que: “El crecimiento del sector fitness en España es una excelente noticia, ya que consolida la práctica deportiva como un pilar fundamental para la salud y el bienestar de nuestra sociedad, además de incrementar el interés del inversor y lograr un mayor dinamismo económico”.

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Visión del sector y perspectiva institucional

La presentación del informe incluyó mesas redondas sobre mercado, consumidor e impacto social. También contó con la participación de Luis Cervera, director general de Deporte de la Generalitat Valenciana, quien aportó la visión institucional sobre el papel del deporte en la mejora de la salud y la activación de la población.