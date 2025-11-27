Golf
Sebastián García, líder provisional en Australia en el arranque del DP World Tour 2026
El golfista español, a falta de tres hoyos hasta la suspensión de la primera jornada, lideraba el torneo con vuelta de -7
El DP World Tour 2026 alzó el telón en Australia, concretamente en Brisbane, con la disputa del Australian PGA Championship, y que no pudo completar la primera jornada de juego debido a tormenta eléctrica, que obligó a suspender el juego hasta la próxima madrugada.
Solo una parte de los jugadores pudieron completar ese primer día de competición en el Royal Queensland Golf Club, y tampoco pudo hacerlo el líder del torneo, el español Sebastián García, que a falta de tres hoyos para finalizar su vuelta, lideraba el torneo con un total de -7.
García ha brillado en su primer torneo del DP World Tour sumando hasta siete birdies jugando un golf muy ordenado, pero sobre todo ha estado muy acertado y oportuno con el putter a la espera de poder jugar los hoyos finales de su primer vuelta.
Del Hotel Planner al DP World Tour
Sebastián García lograba su ascenso al primer circuito europeo después de un gran final de temporada en el HotelPlanner Tour, donde lograba hasta tres top 5 en sus últimos cinco torneos, con victoria incluida, en el Hangzhou Open de China que le aseguraba la tarjeta del DP World Tour.
También destacaron en la primera jornada de juego los jugadores delos ‘Fireballs’, Josele Ballester y David Puig, que con la vuelta completada, se situaban en la novena plaza provisional.
El torneo australiano abre la temporada del DP World Tour, y con algunos jugadores importantes y que si lograban jugar sus primeros 18 hoyos en Brisbane, como Ryan Fox (-4), Adam Scott (-3), Min Woo Lee (-3), Cameron Smith (-2) o Elvis Smylie (-2), el joven defensor del título.
- Juanma Castaño alucina con las declaraciones de Joan Garcia: '¿Se creen que no lo vemos?
- Robert Sánchez atiza a Lamine Yamal: 'Cucurella le tiene en el bolsillo
- Toque de la Federación Española al Barça
- Maldini se desespera con el Barça en Stamford Bridge y sentencia a varios jugadores: 'Decepcionante
- Así estarían los cruces de la Champions League: emparejamientos y posibles rivales de Barcelona y Real Madrid
- Olympiacos - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League
- Enzo Fernández carga contra el estilo del Barça
- ¿Qué pasa con Casadó?