Sebas García Rodríguez se asegura plaza en el DP World Tour 2026

La victoria del español Sebastián García Rodríguez en el Hangzhou Open, en China, le dió el salvoconducto para disputar la próxima temporada el DP World Tour al ascender al séptimo puesto del ‘Road to Mallorca’ donde los 20 primeros logran el billete para el primer circuito europeo.

Una victoria importante, de las que acaban por definir la temporada para Sebas García, que a falta del torneo final del Hotel Planner Tour, que se jugará en Alcanada Golf (Mallorca) dentro de dos semanas, le asegura la plaza, y con la posibilidad de que más españoles también logren el objetivo.

Dos de ellos, el barcelonés Quim Vidal, decimosegundo en el ranking, y el andaluz Rocco Reppeto, decimocuarto, lo tienen prácticamente asegurado ya que dificilmente podrán salir de los 20 primeros puestos del ranking.

Quim Vidal tiene muchas opciones de dar el salto al DP World Tour 2026 / HOTEL PLANNER

Una buena 'cosecha' española

Si se confirma el ascenso de estos tres jugadores, será la primera ocasión desde 2006 donde tres profesionales españoles logran el ascenso directo, cuando lo lograron en ese año Rafa Cabrera-Bello, Álvaro Quirós y Juan Parrón.

Aunque la lista de jugadores que pueden dar el salto al DP World Tour podría ser mayor dependiento de lo que suceda en Mallorca. El profesional de Golf Moià, Adri Arnaus, que ocupa el puesto 38 de la ‘Road to Mallorca’, deberá luchar por la victoria en Palma si quiere tener opción directa a la tarjeta. También tiene sus opciones Víctor Pastor.

La victoria de Sebastián García es la tercera de la temporada para un español en el segundo circuito europeo. Quim Vidal logró el triunfo al inicio de temporada en India y Rocco Reppeto la lograba en Andalucía en junio pasado. Sin duda, grandes noticias para el golf español que contará con más efectivos en el DP World Tour de cara a la próxima temporada.