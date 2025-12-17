Scottie Scheffler, cada día más cerca de Tiger Woods

El número uno del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler volvió a ser elegido como ‘Jugador del Año’ en el PGA Tour, una distinción que logra por cuarto año consecutivo y que explica el dominio del norteamericano, que este año solo tuvo un jugador que pudo hacerle sombra, Rory McIlroy.

En la votación, en la que participaron los miembros del circuito estadounidense con 15 participaciones a lo largo de la temporada, se acabaron decantando por Scheffler después de otro año muy productivo, con seis victorias en 2025, y dos de los ‘Grandes’.

Parecía difícil que otro jugador pudiera hacerle sombra, pero la temporada de McIlroy también ha sido espectacular con triunfos en el Masters, que finalmente le permitía sumar el ‘Grand Slam’ (victoria en los cuatro Majors), algo que solo han logrado cinco jugadores en la historia, además del conocido como el quinto Grande, The Players, y el AT&T Pebble Beach.

Un autentico rodillo

Un triunfo de Scheffler que sigue siendo un autentico rodillo en el principal circuito mundial, con su cuarto reconocimiento consecutivo, y ya se acerca a Tiger Woods, que acumuló hacia cinco seguidos, de 1999 a 2003.

McIlroy además lograba imponerse por séptima vez en la ‘Race to Dubai’, lo que significa que alto rendimiento cuando aparece también en el Circuito Europeo, por lo que el logro del norirlandés tiene muchísimo mérito.En la votación para ‘Jugador del Año’, también recibió consideración el inglés Tommy Fleetwood, campeón de la FedEx Cup por primera vez en su carrera, y uno de los jugadores que han causado sensación en este 2025, Ben Griffin.

Por su parte, no hubo tanta incertidumbre a la hora de decidir el ‘Rookie del Año’, que recayó en el joven sudaficano de 21 años, Aldrich Potgieter, que en su primer año se clasificó para los Play-Off de la Fed-Ex, además de sumar un triunfo durante la temporada, el Rocket Classic.