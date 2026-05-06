Golf
Scottie Scheffler confirma su regreso al Genesis Scottish Open
El número uno del mundo, Scottie Scheffler, ha confirmado su regreso al torneo del DP World Tour de la Serie Rolex que se celebrará en el Renaissance Club del 9 al 12 de julio de 2026
El cuatro veces ganador de Majors y vigente campeón del Open Championship, Scottie Scheffler, volverá a aportar su presencia estelar a un torneo de primer nivel en East Lothian, junto a su compatriota Rory McIlroy, doble ganador del Masters y número dos del mundo, el destacado escocés Robert MacIntyre, ganador en 2024, y el vigente campeón Chris Gotterup.
Scheffler ha mantenido su excelente estado de forma esta temporada, consiguiendo su vigésimo título del PGA TOUR en The American Express en enero y sumando otros cinco resultados entre los cinco primeros, incluyendo un segundo puesto en Augusta National.
El medallista de oro olímpico de 2024 y tres veces participante de la Ryder Cup regresa al Renaissance Club para su quinta aparición. El golfista de 29 años aspira a añadir el Abierto Nacional de Escocia a su brillante palmarés, antes de defender la Jarra Claret en Royal Birkdale la semana siguiente.
"Siempre disfruto en Escocia"
"Siempre disfruto viniendo al Genesis Scottish Open y afrontando el reto del golf estilo links como parte de un par de semanas emocionantes en el Reino Unido. El torneo siempre cuenta con un elenco de jugadores de alto nivel, y la afición escocesa contribuye a que sea una semana muy divertida", dijo el número uno del mundo.
El Genesis Scottish Open está coorganizado por el DP World Tour y el PGA TOUR, y se rige por el Ranking Race to Dubai de DP World y la FedExCup. Además, cuenta con Genesis, la marca de automóviles de lujo de Corea del Sur, como patrocinador principal.
Genesis es patrocinador principal de dos torneos de la Race to Dubai 2026: el Genesis Championship en Corea, que completa la segunda mitad del recorrido en octubre, y dos torneos del calendario del PGA TOUR 2026: el Genesis Scottish Open, que sigue al Genesis Invitational en el Riviera Country Club, donde el estadounidense Jacob Bridgeman logró una impresionante victoria.
El evento también se beneficia del compromiso continuo del Gobierno escocés y VisitScotland hasta 2028, y el Renaissance Club seguirá siendo la sede hasta 2030.
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