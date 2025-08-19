Scheffler también quiere llevarse el Tour Championship

Solo 30 elegidos del PGA Tour, los mejores de la temporada y que han sobrevivido en los dos torneos previos de los play-offs FedEx, disputarán a partir de este jueves el torneo final de la temporada, el Tour Championship, que coronará al mejor jugador del año.

Y el que tiene todos los números para llevarsela es el actual número uno del mundo, y reciente vencedor del BMW Championship, el estadounidense Scottie Scheffler, que se presenta en Atlanta como el gran favorito y con el claro objetivo de hacer historia. Quiere convertirse en el primer jugador que gana dos veces consecutivas las FedEx Cup. Es el cuarto año consecutivo que llega como primero del ranking al Tour Championship, pero no siempre lo ha podido rematar en el torneo final.

Sus números y estado de forma apuntan a que podrá hacer realidad ese objetivo de repetir como ‘rey’ del PGA Tour, y es que la fiabilidad en sus apariciones le acercan al mítico Tiger Woods. Ha gando cinco torneos, nunca ha bajado del puesto 25 en todas sus apariciones esta temporada en el PGA Tour, con 18 de 18 y además en 15 ha conseguido meterse entre los 10 mejores. ¿Algún candidato más al triunfo en Georgia?.

El número 1 del mundo ha sido una apisonadora y quiere llevarse el título en Atlanta para poner broche de oro a la temporada / ERIK S. LESSER / EFE

McIlroy, candidato a desbancarle

Uno de los candidatos será también su rival en la próxima Ryder Cup en Bethpage Black, el norirlandés Rory McIlroy que se presenta por octava vez consecutiva en el torneo final donde la representación europea será realmente importante.

Rory McIlroy es el principal candidato a imponerse a Scheffler en Atlanta / Nick Wass / AP

Además del campeón del Masters, estarán Justin Rose, Tommy Fleetwood, Sep Straka, Robert MacIntyre, Ludvid Áberg, Viktot Hovland, Shane Lowry y Harry Hall. Todo un record de europeos en un torneo que volverá a contar con 17 jugadores que ya estuvieron en East Lake el año pasado.

Los debutantes son el ganador del US Open, J.J. Spaun (No. 3), Ben Griffin (No. 7), Maverick McNealy (No. 10), Andrew Novak (No. 15), Harry Hall (No. 26), Jacob Bridgeman (No. 27), Chris Gotterup (No. 29).

Veremos si puede darse la sorpresa aunque quitarle el título a Scheffler se antoja realmente complicado, pero en golf, todo es posible y si el premio de 10 millones de dólares para el ganador, acabe por motivar más a todos sus rivales.