La satisfacción total de Hugo González: "Vuelvo a estar entre los mejores"

Hugo González rompió muchos moldes el pasado domingo en menos de 115 segundos, los que invirtió para colgarse la plata en 200 estilos en los Europeos de París, destrozando por casi dos segundos su récord nacional con 1:54.44... ¡Sexta mejor marca de la historia! Y en una ciudad que no le traía recuerdos demasiado buenos, aunque la natación de Juegos se disputó en La Défense y la cita continental tuvo lugar en el Centro Acuático.

El balear aterrizó este lunes en El Prat y atendió a los medios con una sonrisa por el deber cumplido y por la satisfacción de haber vuelto por sus fueros tras una etapa dura en la que le costó asimilar que no estuvo a su máximo nivel en los Juegos de París. Lo único que fue la medalla. No logró encontrarla en su enorme maleta, pese a que la buscó con tanto ahínco como un perro de los del aeropuerto.

"Esta medalla me sabe a mucho, partiendo de que el año pasado no pude ni clasificarme para el Mundial. Es un poco agridulce, porque tuve el oro muy cerca, pero lo más importante es que vuelvo a estar entre los mejores, así que estoy muy contento y muy satisfecho", explicó con su habitual naturalidad, una de las principales características de su manera de comportarse.

Hugo González, este lunes a su llegada a El Prat / GORKA URRESOLA

"Ahora toca celebrar las mejoras conseguidas con Raúl (Navalón, su entrenador) y seguir peleando. En cuatro meses viene ya el Mundial de piscina corta en China (en Pekín, del 1 al 6 de diciembre). Aún no he alcanzado mi límite. A Kos (Hubert) se le puede ganar, pero hay que tener en cuenta que cuando esté Leon (Marchand), esta plata será un bronce", recalcó en referencia al genio galo.

Este éxito pone en valor su difícil decisión de poner fin a siete años en Estados Unidos tras los Juegos de París e instalarse en Terrassa para iniciar una nueva vida con nuevos retos. "Han cambiado tantas cosas que no podría decir una. La temporada pasada cambié de país, de cultura, de entrenador, de compañeros. Venía de un tiempo en el que falló todo y ahora está siendo al revés.

"Todo esto ya empezó muy bien en el Europeo de corta en Lublin (oro con récord nacional en 200 estilos, 1:51.39) y hemos seguido avanzando por este camino. Durante este tiempo puedo decir que he mejorado un poco en todo, en entrenamientos, en físico y en otra cosa clave que es la mentalidad", indicó el de Palma de Mallorca.

Hugo González, nadando la braza en la final de 200 estilos en el Europeo / EUROPA PRESS

Hace seis años, en balear logró tres medallas en los Europeos de Budapest (oro en 200 estilos, plata en 100 espalda y bronce en 50 espalda). "Seguro que aquel Hugo de 21 años tenía cosas que no tengo ahora. Por ejemplo, ahora me pongo menos pruebas por el tema de la recuperación y tal, pero al mismo tiempo las controlo mejor", insistió.

A sus 27 años, uno de los grandes referentes de la natación española quiso recalcar que ahora "se puede nadar rápido a cualquier edad y hay que aprovechar al máximo las etapas. Creo que tengo mucho margen para seguir nadando rápido". Es decir, que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028 están más que presentes en los planes de Hugo González. Por último, agradeció la atención mediática y la de toda la afición española.