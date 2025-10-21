Sarah Almagro Vallejo se proclama campeona europea de ParaSurfing en la categoría Prone 2

La deportista española Sarah Almagro Vallejo, en equipo con Alejandro Barbosa y Nico Huercano de la escuela de Surf Dreisog, se han coronado como Campeones Europeos de Parasurfing femenina en la categoría Prone 2 en el European ParaSurfing Championship 2025, celebrado en la Playa de Prados (Nigrán, Galicia) del 14 al 19 de octubre.

La final fue una manga muy reñida, en la que Almagro se enfrentó a la francesa Céline Roullard, a su compatriota Beatriz Durán y a la británica Natasha Davis. A pesar de la presión y de la estrategia conjunta de las competidoras francesas, Sarah Almagro impuso su técnica y concentración, ejecutando con precisión la estrategia que había preparado para la final.

Con una puntuación de 12,16, Almagro se alzó con la medalla de oro superando claramente a sus rivales: Beatriz Durán (Francia) – 8,84 puntos, Céline Rouillard (Francia) – 8,70 puntos, Natasha Davis (Inglaterra) – 6,47 puntos.

El mar presentó condiciones complejas y cambiantes, lo que obligó a las competidoras a demostrar su capacidad de adaptación, lectura de olas y destreza técnica. En la clasificación por selecciones nacionales, Francia se llevó el primer puesto, España ocupó el segundo lugar, y Inglaterra completó el podio con el tercer puesto.

El European ParaSurfing Championship 2025 ha tenido además un importante componente solidario, sumándose a la lucha por una cura para Mauro, un niño gallego de tres años diagnosticado con la enfermedad de Alexander, una enfermedad neurológica rara. El campeonato apoya la investigación que lidera el Hospital del Mar para desarrollar una terapia génica personalizada.

El evento, organizado por la European Surfing Federation (ESF) en colaboración con la Federación Española de Surfing (FESurfing) y Bimba y Lola, reunió a más de 75 para-surfistas de 10 países europeos, entre ellos España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Suiza, Alemania, Dinamarca y Países Bajos.

Durante seis jornadas de intensa competición, los deportistas se enfrentaron en ocho categorías oficiales reconocidas por la International Surfing Association (ISA), incluyendo Stand, Kneel (PS-K), Prone 1, Prone 2 (PS-P1/PS-P2) y Visual Impairment (PS-VI1 / PS-VI2). Por primera vez, Nigrán acogió un campeonato europeo de surf adaptado, consolidando a la Playa de Patos como uno de los referentes del surf inclusivo en Europa.

El evento contó con el respaldo de la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra, el Concello de Nigrán, la Federación Galega de Surf, Quenlla Surf Clube y el patrocinio principal de la Fundación Bimba y Lola. Sarah Almagro quiso dedicar su victoria a “todas las personas que demuestran cada día que los límites solo existen si uno los acepta”, y agradeció el apoyo de sus patrocinadores: Marca Marbella, Sierra Blanca, SEUR, Barceló Hoteles & Resort y Dreisog, cuyo compromiso ha sido clave en su preparación y desarrollo deportivo.

Sarah Almagro, natural de Marbella, es una de las figuras más destacadas del para surfing internacional, reconocida por su perseverancia, talento y compromiso con la inclusión en el deporte. Esta victoria consolida su trayectoria como una de las referentes europeas del surf adaptado.