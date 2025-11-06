Sarah Almagro brilla en su estreno en el Mundial ISA de Para Surfing 2025

La surfista española Sarah Almagro ha arrancado con fuerza su participación en el ISA World Para Surfing Championship 2025, dejando claro que vuelve con todo para revalidar el título conseguido en 2023.

En su primera manga de la categoría Prone 2, Sarah firmó una actuación brillante, con una puntuación total de 16.00 puntos, tras combinar dos excelentes olas valoradas en 8.83 y 7.17, respectivamente. Con este resultado, se sitúa directamente en la cima del ranking de su división tras la Ronda 1.

“Las condiciones estaban muy buenas, realmente lo disfruté allá afuera”, declaró Almagro tras su serie en declaraciones a ISA Comunicación. “Tuvimos dos buenas izquierdas y creo que lo dimos todo”.

La competición se está celebrando en la localidad californiana de Oceanside, en condiciones óptimas para el surf adaptado, con series constantes y un gran nivel en todas las divisiones.