Saraboyukov, el 'Canguro' búlgaro que ha puesto patas arriba el atletismo

En la historia del atletismo hay 'combineros' que han brillado en una prueba individual, como la estadounidense Jackie Joyner-Kersee (dos oros olímpicos en heptatlón y uno en longitud) o ahora el suizo Simon Ehammer (oro universal bajo techo en heptatlón en 2024 y bronce en longitud en el Mundial de Eugene'22) y la catalana María Vicente (campeona de Europa sub'20 de heptatlón, sub'23 de longitud y gran dominadora del triple y de los 200).

En estos extraños sinónimos de polivalencia aparece JuVaughn Harrison. El estadounidense, de 26 años, se colgó la plata en altura en los Mundiales de 2023 e intentó un imposible en los Juegos de París que se saldó con una séptima plaza en esa prueba y un quinto puesto en longitud. Sus marcas son de otro planeta, con 2,36 en vertical y 8,47 en horizontal. De hecho, tiene tres 'dobletes' en la NCAA en esas pruebas y en 2021 ganó los Trials en las dos pruebas.

Sin embargo, Bozhidar Saraboyukov ha roto los moldes por su extraordinaria capacidad para brillar en tres pruebas diferentes: salto de longitud, triple salto y salto de altura. Con unas piernas larguísimas y un cuerpo innatamente fibrado, el búlgaro de tan solo 21 años lleva dando que hablar desde que en 2022 se proclamó subcampeón mundial sub'20 en altura con 2,10 y tan solo 17 años.

El único caso similar en féminas es una de las 'diosas' del atletismo en la primera década del siglo, Carolina Klüft. La sueca ganó el oro olímpico en heptatlón en Atenas'04 y tres títulos mundiales seguidos, con excelentes marcas en las tres pruebas: 1,95 en altura, 6,97 en longitud y 14,29 metros en triple, que no se disputa ni en las cinco pruebas bajo techo ni en las siete al aire libre.

En 2023 fue plata en el Europeo sub'20 de Jerusalén con 8,22 en longitud a un centímetro del italiano Mattia Furlani y con 16,25 en triple, por detrás del estonio Morozov (16,45). 2025 fue su año en longitud, con una plata en el Europeo sub'23 con 8,21 a cuatro centímetros del galo Konaté y meses antes con el oro absoluto en el Europeo bajo techo de Apeldoorn con 8,13... un centímetros más que Furlani.

Su altura, su zancada y su talento ofrecían múltiples posibilidades de mejora, sobre todo en la coordinación. Esos pasos adelante le están permitiendo brillar cada vez más como triplista, sin perder su prueba fetiche y progresando también en altura. El 'truco' es que se trata de un 'combinero' de formación, capaz de acreditar 6.139 puntos en decatlón y 4.265 en pentatlón, lastrado en ambas pruebas por sus 2,40 en pértiga.

Sus marcas personales son sensacionales. Tanto, que quizá no haya nadie en la historia con 21 años capaz de haber saltado en un mismo fin de semana 8,12 metros en longitud, 2,28 en altura y 16,61 en triple... ¡las tres en Sofía para conseguir sendos oros en los Campeonatos de Bulgaria! Y las tres veces dio ese salto mortal hacia atrás que recuerda al baile cosaco del emblemático boxeador Oleksandr Usyk tras su oro olímpico en Londres'12. Son superdoitados físicos.

Lo mejor en su caso es que aún no ha alcanzado su techo. Actulamente lidera el ranking mundial de 2026 en longitud con 8,45 (seguido a seis centímetros por su 'archienemigo' Furlani), es vigésimo del planeta en triple con esos 16,61 (sexto europeo) y undécimo del mundo en altura con esos 2,28. Y en el 'Camino a Torun' de World Athletics es primero en longitud, 21º en triple y décimo en altura. Será uno de los rivales a batir en la longitud del Mundial.