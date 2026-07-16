Sara Gallego eclipsa a un gran Barroso, a Diamé, a Llopis y a las cuatrocentistas

El Meeting Madrid 2026 de la Categoría de Plata de World Athletics dejó este jueves contados motivos para el optimismo en un atletismo español que no atraviesa su mejor momento a menos de cuatro semanas de los Europeos de Birmingham (10 al 16 de agosto) y con los Nacionales de Málaga a la vuelta de la esquina (24 al 26 de julio).

Con Mohamed Attaoui lejos de su mejor momento, sin las mamás Ana Peleteiro y Marta Pérez, la embarazada Esther Guerrero ni el 'desaparecido' Jordan Díaz, la jornada encumbró definitivamente al ochocentista extremeño David Barroso en la resurrección de Sara Gallego, con grandes actuaciones de Quique Llopis, Fátima Diame, Tessy Ebosele, Blanca Hervás y Paula Sevilla.

Sara Gallego puso punto y final a casi tres años marcados por las lesiones y las lágrimas con una carrera sensacional en 400 metros vallas. Tanto, que con 54.36 se quedó a tan solo dos centésimas de su récord de España para acabar tercera y ganarse con creces su billete para el Europeo de Birmingham. Todo el atletismo español sonríe por la pupila de Pau Fradera.

Gran noticia en 'clave relevos' en los 400 femeninos, ya que la madrileña Blanca Hervás destrozó su marca personal (quinta con 50.46) y la solanera Paula Sevilla mejoró la suya (50.68) para acechar el récord de Sandra Myers (49.67). Ganó la italiana Ana Polinari (50.36); en hombres reinó el botsuano Eppie (44.53) con Óscar Husillos (46.05) y Jorge García (46.17) flojos.

La catalana Jaël Bestué sigue dando pasos adelante y, casi recién llegada de acreditar 22.68 en Hungría, fue segunda en 100 lisos pese al -0,9 m/s de viento con 11.15, muy cerca de su plusmarca de 11.10. Ganó con creces la favorita neozelandesa Zoe Hobbs con 11.06. Si todo va bien, la discípula del 'Panter' debe aspirar al menos a ser finalista en Birmingham en 200.

Blanca Hervás logró su enésima marca personal / RFEA - SPORTMEDIA

Aunque le siguen costando los primeros metros este verano, el subcampeón mundial bajo techo Quique Llopis se impuso en 110 vallas gracias a un un gran final (13.33) y el navarro Asier Martínez fue tercero (13.35) con -2,0 m/s de viento Ambos aspiran con creces a la final del Europeo, pero para las medallas deberán correr unas dos décimas más rápidos.

Otro de los motivos para la ilusión es el extremeño David Barroso. Tras convertirse en el segundo español más rápido de la historia en 800 con 1:43.60, maniobró a la perfección en la recta para imponerse con autoridad (1:44.36) por delante de un Adri Ben (1:44.69) que, a día de hoy, es el único argumento sólido para el 1.500 pensando en Birmingham.

Quique Llopis fue de menos a más en Madrid / RFEA - SPORTMEDIA

La madrileña Rocío Arroyo se impuso con 2:00.45 a la emergente catalana Marta Mitjans (2:00.50), aunque ambas llegaron por detrás de la ganadora francesa Clare Liberman sin marcar por debajo de 120 segundos (2:00.16). El tercer 200 las lastró. En peso ganó la sueca Fanny Roos (19.48) y la gallega María Belén Toimil sigue sin pasar de 18 (séptima con 17,54).

La longitud femenina es una de las pruebas con mejor salud en este momento para España y así volvió a quedar patente, con la valenciana Fátima Diame segunda con 6,78 a un centímetro de la australiana Buschkuehl y con Tessy Ebosele tercera con 6,72, dos años después de su gravísima rotura del tendón de Aquiles.

Del 1.500 mejor no hablar. Sin Marta Pérez ni Esther Guerrero, no hubo representación femenina con victoria para la keniana Mirriam Cherop (4:04.56), mientras que su compatriota Danson Kiplangat ganó en hombres con 3:35.44 y el salmantino Mario García Romo volvió a demostrar que sigue en medio de un túnel muy oscuro (décimo con 3:39.43).

En la serie española del '4' hubo sorpresa, con marca personal y mínima europea para Ángel González con 45.53 (tenía 46.02), seguido por Manuel Bea con su mejor registro (45.99), Markel Fernández (46.08), Iñaki Cañal (46.16) o un Bernat Erta corto de entrenamientos (sexto, 46.35). En la femenina, Ana Prieto bajó una décima su registro y, con 51.62, se acerca a Birmingham.

Ángel González dio la 'campanada' en 400 lisos / RFEA - SPORTMEDIA

Además, el italiano Andrea Dallavalle brilló en triple (17,59), el alemán Litta Baehre en pértiga (5,90), la italiana Sara Fantini en martillo (75,62) en una buena actuación de la catalana Laura Redondo (quinta con 70,89), el neozelandés Tom Walsh lanzó el peso de 7,260 kilos a 21,71 (tiene 22,90, séptima marca de la historia) y el dominicano Yeral Núñez voló en 400 vallas (47.77).