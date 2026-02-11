Santi Cañizares firma una actuación memorable y se proclama ganador de la Timba, por delante de jugadores profesionales de póker

Andorra vivió este martes una noche histórica. El Principado fue el epicentro de una nueva edición de La Timba de Winamax, que volvió a celebrarse en el Casino de Andorra con invitados muy especiales.

Jorge Lorenzo, Santi Cañizares o Franco Tenaglia, fueron los deportistas presentes en la mesa. Alberto Montalvo, mago; Guanyar, creador de contenido o Jordi Wild, youtuber, completaron una Timba con una gran variedad de famosos, en la que no podían faltar Adrián Mateos y Leo Margets, referentes en el póker.

La partida, retransmitida en directo a través de los canales de YouTube y Twitch de Winamax, estuvo marcada por la tensión, el buen ambiente y los constantes giros de guion, que mantuvo a los espectadores enganchados desde la primera mano.

La gran revelación de la noche

Pero el gran protagonista de la velada fue, ni más ni menos, que Santi Cañizares, exguardameta de la selección española, Valencia y Real Madrid, entre otros., que partía con perfil bajo pero acabó firmando una actuación memorable. Lejos de los focos futbolísticos, el exportero mostró temple, paciencia y una lectura del juego que le permitió imponerse a sus rivales de la mesa.

Tenaglia abrió la partida con all-in técnico en las primeras órbitas, marcando un tono de timba agresiva durante los primeros 20 minutos. El Team Pro tomó ventaja inicial, con un Adrian sólido y un 'deep en fichas' en el arranque. La primera eliminación fue la del propio luchador de MMA, Franco Tenaglia, castigado en un spot marginal fuera de posición. El segundo eliminado fue Jordi Wild, creador de 'The Wild Project', mientras Alberto Montalvo cayó tercero tras perder un flip clave en fase media y Leo Margets fue la cuarta eliminada.

Guanyar, Lorenzo y Franco Tenaglia, concentrados en la Timba / Mariona y Jaime (Winamax)

En el tramo final, saltó la sorpresa. Fue especialmente llamativa la eliminación de Adrián Mateos a manos de Cañizares, un momento clave que marcó el punto de inflexión de la partida y provocó la sorpresa generalizada en la mesa. El heads-up se definió entre Santi y Guanyar, con stacks efectivos y dinámica de presión constante en ciegas. Santi ajustó mejor los rangos, explotó las aperturas light y cerró el duelo imponiéndose con autoridad, proclamándose ganador tras dominar el heads up final.

“He ido en silencio y jugando a mi manera”, decía el exfutbolista, que llevaba años sin competir al póker y se llevó como premio una invitación para el Main Event de las World Series of Poker de Las Vegas, poniendo el broche de oro a una noche inolvidable en Andorra.

Gran ambiente, pero un nivel muy alto

El evento se celebró en un ambiente distendido y espontáneo, con invitados especiales y premios en juego. Más que un torneo al uso, fue un show de póker, con buen rollo en mesa pero alto nivel competitivo, reforzado por la presencia de dos grandes referentes del póker mundial y miembros del Team Pro de Winamax.

Adrián Mateos y Leo Margets, junto al resto de invitados en el principio de la partida / Winamax

Adrián Mateos, considerado uno de los mejores jugadores de torneos del mundo por palmarés, regularidad y lectura técnica de rangos, aportó la visión GTO y de alta presión ICM propia del circuito internacional. Junto a él, Leo Margets, referencia absoluta del póker español y embajadora global del juego, destacó por su control del tempo, gestión de stacks medios y solidez postflop. Ambos elevaron el nivel estratégico del evento y sirvieron como eje profesional en una partida pensada para el espectáculo, pero ejecutada con fundamentos de póker de primer nivel.