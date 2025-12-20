Sandor Martín vs Yanis Kurylenko: Horario y dónde ver por TV el combate de la velada en Bilbao

Nueve meses después de su polémica derrota ante el dominicano Alberto Puello en Nueva York por el título universal superligero del Consejo Mundial (CMB), el catalán Sandor Martín regresa al ring en el Bilbao Arena.

El mejor púgil español del momento superó el pesaje en la zona noble de San Mamés y este sábado se medirá a Yury Kurylenko, quien suma 14 triunfos (ocho por KO) y ha perdido una sola vez (por puntos). Se verá en directo por DAZN.

Nacido en Jarkov, a Kurylenko le pesa la mano y es el campeón superligero de su país (ganó el título dos veces contra Andrii Boryshpolets) y su única derrota llegó en su tercer combate ante el moldavo Vasile Cebotari, campeón joven del CMB.

Sandor Martín llega tan preparado como siempre para convencer otra vez a la afición vizcaína que tanto lo idolatra y que tanto significa para él por la pasión que siente por el Athletic Club. Y para acercarse a otra oportunidad mundialista.

El discípulo e hijo de Rafa Martín (fundador del Gimnasio KO Verdun barcelonés en el que se ha entrenado siempre) sigue teniendo entre ceja y ceja el sueño de ser campeón mundial y confía en tener otra oportunidad en 2026.

El objetivo del barcelonés es ser aún más superior a sus rivales para evitar derrotas controvertidas como la citada ante Puello o injustas como la que se inventaron los árbitros frente a un Teófimo López al que incluso envió a la lona.

"Estoy muy feliz por volver a pelear en España y quiero dar un gran espectáculo como merecen los miles de aficionados que se darán cita en el Bilbao Arena", comentó Sandor Martín en declaraciones a la prestigiosa web 'Espabox'.

Otro atractivo será Ethan Jiménez, último gran producto de KO Verdun a la estela de Sandor y del campeón europeo pluma, Cristóbal Lorente. El catalán (10-0, 6 KO) se medirá al duro venezolano Jonathan Jose Hernandez (15-1, 9 KO)

HORARIO Y DÓNDE VER EL SANDOR - KURYLENKO

El combate entre Sandor Martín y Yaris Kurylenko se disputará este sábado 20 de diciembre en el Bilbao Arena. El evento empezará a las 18:30 horas en España y concluirá con el combate de Sandor Martín, plato fuerte de la jornada.

El duelo se podrá seguir a través de la plataforma DAZN de manera gratuita. Solo con el registro será suficiente para disfrutar de una nueva gran velada del boxeo.