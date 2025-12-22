Sandor Martín se gana el derecho a seguir soñando con el título mundial

Sandor Martín ha alcanzado un nivel en el que cualquier pelea encarna un riesgo inmenso desde su polémica derrota el pasado 1 de marzo en una igualadísima pelea contra el dominicano Alberto Puello por el título mundial superligero del Consejo.

El mejor púgil español del momento reapareció el pasado sábado en un repleto Bilbao Arena en una pelea a ocho asaltos contra el marrullero Yanis Kurylenko, nacido en Jarkov y dos veces campeón de su país que mereció incluso la descalificación.

Desde el primer tañido de la campana, Sandor Martín se topó con un rival que embestía como un toro, empujaba como un luchador de sumo y abusaba de peligrosos 'golpes de conejo' a la nuca. Tan solo le restaron un punto. Mal el árbitro.

El excampeón español, de la Unión Europea, de Europa y del mundo joven entendió que no era día para exhibiciones y se centró en ganar la pelea. Una derrota podría haberlo descabalgado de su ilusión por volver a pelear por un título universal.

El hijo y discípulo de Rafa Martín ganó al menos siete de los ocho asaltos más el punto restado a Kurylenko (80-72 y 79-73), pese a que un árbitro vio otro combate (78-74). No estaba contento el barcelonés. No brilló, pero sí ganó con claridad.

Y ahora... ¿qué? El objetivo es volver a pelear por el cinturón superligero del Consejo (CMB) en el segundo semestre de 2026, pero no será tarea fácil en una categoría en la que la 'Avispa' Puello perdió el título en julio contra el portorriqueño Subriel Matías.

El boricua expondrá el título el próximo 10 de enero en el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York) frente al invicto británico Dalton Smith (18-0, 13 KO) y todo apunta a que el ganador tendrá que medirse a Alberto Puello.

La opción sería un combate contra el ganador de esa pelea, aunque no es descartable que Sandor Martín tenga que dar otro paso intermedio (¿una eliminatoria?) tras lograr el pasado sábado frente a Kurylenko su 43ª victoria en 47 peleas.